آغاز رویداد هنری «درختستان» همزمان با روز درختکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، سید مجتبی موسوی با بیان اینکه این اقدام فرهنگی یکی از برنامه های پیش بینی شده در رویداد بهارستان است، ادامه داد: آثار هنری این هنرمندان برای بهبود فضای بصری شهری بر روی درختان خشکیده خیابان ولیعصر صورت می گیرد.

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، افزود: طرح درختستان بخشی ازجشنواره بهارستان سازمان زیباسازی است که از امروز تا بیست ودوم اسفند به مناسبت بهار وهمچنین روز درختکاری توسط هنرمندان مجسمه ساز برروی درختان خشکیده خیابان ولیعصر انجام می شود.

لازم به یادآوری است، دومین رویداد هنری «بهارستان» به همت سازمان زیباسازی شهر تهران، همزمان با نوروز سال ۱۳۹۶ در بخش‌های نقاشی دیواری، مجسمه، هنرهای محیطی و تخم‌مرغ‌های نوروزی در سطح شهر تهران برگزار می‌شود و تا اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.