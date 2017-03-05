«هفت معکوس» در «هنر و تجربه» اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «هفت معکوس» نوشته مهدی علی میرزایی است که سال گذشته در تهران با مضمونی اجتماعی و در ژانر فانتزی ساخته شده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «احساس می کنم همیشه توی زندگیم لبه یه پرتگاه وایسادم، دوست دارم بپرم پایین ولی هیچ وقت جراتشو نداشتم، الانم ندارم ... کاش می شد برگردم به عقب تا یه چیزایی رو درست کنم ولی افسوس که غیرممکنه!»

جواد عزتی، نیوشا ضیغمی، حسام نوای صفوی، کامران تفتی و مهران رجبی بازیگران این فیلم هستند.

«هفت معکوس» قرار است بزودی در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران خود را آغاز کند.

عوامل و دست اندرکاران فیلم عبارتند از کارگردان: مهدی خسروی، نویسنده: مهدی علی میرزایی، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، تدوین: مهدی خسروی، سروش امیر آبادی، مدیر صدابرداری: علی ذوالفقاری، طراح گریم: امیر ترابی، مدیر تولید: علی بیات، مدیر جلوه های ویژه رایانه ای: احسان شمالی، موسیقی: یاسین ترکی، طراح صحنه و لباس: آزاده قوام، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: وحید میهن دوست، مدیر تدارکات: سعید دلاوری، عکاس: نوید خداپناهی، منشی صحنه: مرجان شاهوردی، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، مجری طرح: موسسه بیتا فیلم، تهیه کننده علی عطشانی.