۲۳ هزار پرونده میلیاردی اراضی شهری در محاکم باز است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله یوسفیان ملا در پایان جلسه علنی امروز مجلس با ارائه تذکر شفاهی و با اشاره به ماجرای حقوق های نجومی و مصوبه اخیر مجلس اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۳ هزار پرونده درباره اراضی شهری در محاکم قضایی داریم که ارزش برخی از آنها ۴۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: وکلایی وارد این پرونده ها شده اند و ۴ الی ۵ میلیارد تومان می گیرند که از دولت دفاع کنند؛ از سوی دیگر کارشناسانی هستند که ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان می گیرند تا این پرونده ها را کارشناسی کنند.

نماینده مردم آمل در مجلس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی آیا می توان به یک کارمند دولت گفت که با حقوق ۴ الی ۵ میلیون تومان در چنین پرونده هایی از حق دولت دفاع کند؟

یوسفیان ملا تصریح کرد: من به هیچ عنوان طرفدار حقوق نجومی نیستم ولی به هر حال باید فکری برای این مسائل شود.

وی در پایان از نمایندگان مجلس بابت اصلاح مصوبه قبلی آنها درباره افزایش حقوق مدیران تشکر کرد.