به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در نشست خبری «طرح استقبال از بهار» به مسئولیت های معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اشاره و اظهار کرد: امسال نیز مانند سنوات گذشته اقدامات وسیعی برای ساکنان تهران و مهمانانی که در ایام عید به پایتخت می آیند پیش بینی کرده ایم.

وی با تاکید بر تشکیل ستادی در معاونت اجتماعی به منظور تدوین برنامه ها، اطلاع رسانی و نظارت بر عملکردها گفت: ستاد گردشگری شهرداری تهران قرار است در ۱۱ نقطه ورودی شهر همچون جاده تهران-قم، کرج-تهران و مشهد-تهران، فرودگاه ها و پایانه ها سازه هایی را به منظور اطلاع رسانی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و تورهای گردشگری برپا کند. در همین راستا پیش بینی کرده ایم تا بسته ای شامل نقشه نقاط گردشگری ، مسیرها ، تورهای گردشگری و کارت استفاده از حمل ونقل رایگان توزیع کنیم .

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: بااستفاده از کارت مذکور نه تنها می توان از حمل ونقل عمومی به صورت رایگان استفاده کرد بلکه با قراردادی که با مسوولان به امضا رسانده ایم امکان بازدید رایگان یا نیم بها از ۲۵۰ نقطه گردشگری شهر تهران فراهم شده است.

عبداللهی با بیان اینکه تا کنون صدهزار بسته به منظور توزیع در ایستگاه های گردشگری تدارک دیده شده است، عنوان کرد : اقدامات مادرحوزه گردشگری به طور رسمی از ۲۷ اسفند آغاز می شود و تا ۱۳ فروردین ادامه دارد. همچنین شهروندان می توانند از طریق سامانه ۱۳۷ و سایت visit.tehran.ir تقاضای خود را برای استفاده از خدمات گردشگری اعلام کنند .

به گفته معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ۱۰۰نقطه برای استقرار میز جهت اطلاع رسانی در خصوص تورهای گردشگری تدارک دیده شده است و شهروندان می توانند با استفاده از اطلاعات متصدیان این ایستگاه ها از اخرین آمار و اطلاعات با خبر شوند .

عبداللهی در ادامه این نشست به موضوع اسکان رایگان مهمانان تهران پرداخت و گفت: در ۱۰نقطه از شهرتهران مجموع مکان های وابسته به شهرداری تهران اعم از سالن های سرپوشیده ، سالن های الزهرا و بوستان هایی که قابلیت اسکان را دارند آماده کرده ایم. ضمنا این امکان فراهم شده تا شهروندانی که به ۱۱ ایستگاه اطلاع رسانی ما رجوع می کنند بتوانند تقاضای خود را برای اسکان اعلام و به مکان های مورد نظر هدایت شوند.

وی با بیان اینکه به تعداد ۱۰۰ خانوار ظرفیت در اسکان ها پیش بینی کرده ایم، تصریح کرد:تعدادی از محل های اسکان ۱۰۰درصدآماده اند و برخی در حال آماده باش قرار دارند تا به محض افزایش جمعیت متقاضی دراختیار مردم قرار بگیرند .

وی همچنین به برگزاری تورهای یک روزه ونیم روزه در ایام نوروز اشاره و عنوان کرد: تورهای یک روزه ما شامل بازدید از باغ پرندگان ، بوستان آب و آتش ، باغ فردوس ، موزه نیاوران ، امام زاده قاسم ، برج آزادی ، شهرک سینمایی غزالی ، موزه عبرت، موزه قصر، باغ گیاه شناسی ، دریاچه شهدای خلیج فارس، برج میلاد، مجموعه سورتمه تهران و موزه استاد انتظامی می شود.

برگزاری تورهای ویژه در ۶۳ محله محروم تهران

عبداللهی گفت: علاوه بر این امسال تورهای نیم روزه و تورهای پیاده روی تاریخی شامل بازدید از اماکنی مانند میدان پانزده خرداد، ساختمان دادگستری، مسجد ارگ، سردر باغ ملی و ... برگزار می شود. به این موارد باید برگزاری تورهای دوچرخه سواری و تورهای ویژه ۶۳ محله محروم و خانواده مستضعف را اضافه کرد.

به گفته وی قرار است در نوروز امسال هر روز اتوبوس هایی در محلات محروم مستقر شود و باشناسایی و ثبت نام محرومان امکان جابه جایی و بازدید این افراد از اماکن گردشگری شهر تهران را فراهم آورند.

برگزاری جشنواره تهران زیبا

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به برگزاری جشنواره های تفریحی در ایام نوروز در پایتخت پرداخت و گفت: قرار است امسال جشنواره تفریحی تهران زیبا از ۵ تا ۱۲ فرورین در ۲۲ بوستان شاخص تهران برگزار شود .همچنین امسال شاهد برگزاری جشنواره تفریحی روز طبیعت در هزار بوستان تهران و جشنواره تفرحی و ورزشی تندرسی در اغلب بوستان ها خواهیم بود .

وی برپایی جشنواره تفریحی پرواز بادبادک ها در دریاچه خلیج فارسف بوستان ولایت و برج میلاد را از دیگر اقدامات معرفی و بیان کرد: به تازگی شهرداری تهران فعالیت خود را در راستای توسعه درختکاری در قالب طرح یک عالمه درخت در دستور کار قرار داده است . در همین دوره در قالب طرح هبه اقدامات مربوط به جمع اوری اجناس و وسایل مازاد خانواده ها و تعمیر و اهدای آن به افراد محروم را مورد توجه قرار داده ایم .

عبداللهی همچنین به اجرای طرح عطر یاس ویژه میلاد حضرت زهرا (س) پرداخت و گفت: در این خصوص برنامه متنوعی در قالب جشن در مجموعه عباس آباد، بوستان ولایت، دریاچه شهدای خلیج فارس، برج میلاد و باغ موزه زندان قصر برگزار می شود .البته این جشنواره ها از روز ۲۹ اسفند تا ۵ فروردین تعطیل و بعداز این تاریخ تا ۱۲ فروردین ادامه پیدا می کند.

اجرای ویژه برنامه مادران آسمانی

وی با یادآوری ضرورت تکریم ۱۲هزار مادرشهید ساکن در تهران گفت: ویژه برنامه مادران اسمانی با همراهی گروه هایی خارج از شهرداری به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) در تمامی مناطق ۲۲ گانه برگزار می شود.

به گفته معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به مناسبت ایام نوروز قرار است تا جشنواره اقوام در یکی از بوستان های بزرگ شهر تهران برگزار و به مدت چندماه میزبان شهروندان باشد.

عبداللهی در ادامه این نشست که با حضور خبرنگاران برگزار شد به اقدامات مدیریت شهری درراستای جمع آوری متکدیان ،بی خانمان ها وکارتن خوابها درایام نوروز اشاره و اظهارکرد: درسنوات گذشته برخی ازکمپ ها و مراکز نگهداری معتادان درایام نوروز تعطیل می شدند امسال اما با همکاری فرمانداری و استانداری تصمیم برآن شدهیچ کمپ ،مددسرا و سامان سرایی درایام نوروز تعطیل نشوند. ضمن اینکه سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به طور صددرصد آمادگی نگهداری و رسیدگی به نیازمندان و نگهداری کارتن خواب ها را درایام نوروزدارد.

وی درپاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران درخصوص ورود اتوبوس های گردشگری به تهران و مشکلات مربوط به پلاک کردن آنها گفت: برای ورود و استفاده از این اتوبوس ها از بخش خصوصی و سرمایه گذارکمک گرفته ایم و یکی از اتوبوس ها ترخیص و واردتهران شده است انشالله موضوع پلاک حل شده و درآینده ای نزدیکاز این اتوبوس استفاده می کنیم .

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تاکیدبر اینکه در ایام نوروز از اتوبوس گردشگری وارد شده استفاده می شود خاطرنشان کرد: شایعاتی درخصوص بلیط ۱۲۰ هزارتومانی این اتوبوس ها مطرح شده که صحت ندارد . البته قیمت گذاری دراین خصوص درحوزه مدیریتی و فعالیتی ما نیست .

برگزاری تور سه برج با اتوبوس های بدون سقف

وی درپایان در پاسخ به سوال شهرنوشت درخصوص ابتکارات این دوره از ستادگردشگری در برگزاری برنامه های تهرانگردی درنوروز امسال عنوان کرد : به غیر از تورهای پیاده روی و دوچرخه سواری امسال تور سه برج با اتوبوس های کروک بدون سقف به صورت پایدار برگزار می شود. ضمن اینکه دو تور شمیران گردی با اتوبوس های کروک در دو محور شرق شمیران ، محدوه نیاوران و غرب شمیران محدوده تجریش عید امسال رونمایی می شود .