به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با مسئولان علمی فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان‌رضوی که در ساختمان مرکزی این دفتر در مشهد برگزار شد، دفتر تبلیغات اسلامی را نهادی انقلابی برخواسته از حوزه‌های علمیه دانست و اظهار کرد: دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی به دلیل نزدیکی به بارگاه مقدس امام علی بن موسی الرضا(ع) و به سبب بهره‌مندی از ظرفیت غنی حوزه علمیه کهن مشهد مقدس می‌تواند به پایگاهی عظیم برای نظریه‌­پردازی و جریان‌­سازی در برابر چالش‌های فرهنگی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تألیفات دفتر تبلیغات اسلامی عموماً متناسب با نیاز زمان و پاسخگوی سوالات مستحدثه است، بیان کرد: عنایت و توجه اینجانب به دفتر تبلیغات اسلامی، قدیماً و حدیثاً بوده و هست و وجود چهره‌های صاحب نظر و صاحب اثر با نگاه‌های نو و موثر در حوزه دین از شاخص‌های اصلی دفتر تبلیغات شعبه خراسان رضوی است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان دفتر تبلیغات اسلامی را نهادی دغدغه‌مند نسبت به انقلاب و ارزش‌های انقلابی معرفی و ابراز کرد: مأموریت و رسالت اصلی آستان قدس رضوی امور فرهنگی و اشاعه معارف قرآنی و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و به وی‍‍ژه سیره رضوی بوده و این آستان برای بسط امور فرهنگی خود نیازمند تعامل با بخش‌های فرهنگی است.

وی در ادامه به فعالیت‌های گسترده و متنوع آستان قدس رضوی اشاره کرد و با بیان اینکه این اقدامات متنوع در راستای بسترسازی برای تحقق اهداف فرهنگی است، گفت: بدون شک فعالیت‌های اقتصادی مأموریت اصلی آستان قدس رضوی نیست، بلکه با هدف زمینه‌­سازی برای امور فرهنگی و دینی انجام می‌شود.

آیت الله رئیسی اضافه کرد: دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه تبلیغ و مبلغان دینی و در کادرسازی برای امر تبلیغ می‌تواند بسیار مثمر ثمر ظاهر شود و حتی بسیاری از نیازهای زائران در رابطه با زیارت را برطرف سازد.

وی با اشاره به تشرف سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر به حرم مطهر رضوی، ابراز کرد: مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی از جمله بنیاد پژوهش‌های اسلامی، سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی، حوزه تبلیغات اسلامی حرم رضوی و همه زیرمجموعه‌های فرهنگی- تبلیغی آستان حضرت رضا(ع) تلاش قابل تقدیری دارند، اما هنوز ظرفیت‌های بسیاری در این آستان وجود دارد که مشارکت و همکاری دفتر تبلیغات اسلامی برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها می‌تواند راه­گشا باشد.

تولیت آستان قدس رضوی بر نقش زیارت در کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی تاکید و خاطرنشان کرد: تشرف به زیارت ائمه معصوم(ع) از جمله اقدامات اثباتی و ایجابی است که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

وی گفت: نهادهای دغدغه‌مندی همچون دفتر تبلیغات که با انقلاب تبلور یافته‌اند، با نظریه‌پردازی در حوزه مسائل فرهنگی می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش بسزایی را ایفا کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری همچنین ظرفیت بالای مشهد مقدس در پذیرش زائر از سراسر کشور و جهان اسلام را یک فرصت مغتنم برشمرد و با توجه به همسویی‌ بخشی از فعالیت‌های آستان قدس رضوی و دفتر تبلیغات اسلامی خواستار اقدامات مشترک و هم‌افزایی بین دو نهاد به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت بالای زائر در مشهد شد.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام محمدمهدی مسعودی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان‌رضوی گزارشی از عملکرد بخش‌های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی ارائه داد.