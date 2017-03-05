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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

«آقای آتش نشان ٢» نوروز ٩٦ روی آنتن می رود/ یادی از شهدای پلاسکو

«آقای آتش نشان ٢» نوروز ٩٦ روی آنتن می رود/ یادی از شهدای پلاسکو

مسابقه «آقای آتش نشان ٢» از ابتدای نوروز ٩٦ هر شب از شبکه پنجم سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رضوی تهیه‌کننده مسابقه «آقای آتش نشان ٢» درباره روند تولید این مسابقه گفت: سال گذشته اولین سری از مسابقه «آقای آتش نشان» تولید شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت و امسال نیز با توجه به ظرفیت بالای مجموعه آتش نشانی، تصمیم گرفتیم دومین قسمت از این مسابقه را روی آنتن ببریم.

وی ادامه داد: با توجه به حادثه پلاسکو و توجه مردم و مسئولان به مجموعه ارزشمند آتش نشانی، تلاش خواهیم کرد که یاد و خاطره شهدای فداکار حادثه پلاسکو را گرامی بداریم.

رضوی با اشاره به روند تولید این برنامه عنوان کرد: تصویربرداری این مسابقه به کارگردانی مصطفی امامی از هفته گذشته در مجموعه آموزش آتش نشانی واقع در صالح آباد تهران آغاز شده است و آتش نشانان رقابت خود را در بخش های مختلف با یکدیگر آغاز کرده اند و بخش های جذاب و جدیدی به مسابقه اضافه شده است.

مسابقه «آقای آتش نشان ٢» از ابتدای نوروز ٩٦ هر شب از شبکه پنجم سیما پخش خواهد شد.

کد مطلب 3924035

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