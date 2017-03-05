«آقای آتش نشان ٢» نوروز ٩٦ روی آنتن می رود/ یادی از شهدای پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رضوی تهیه‌کننده مسابقه «آقای آتش نشان ٢» درباره روند تولید این مسابقه گفت: سال گذشته اولین سری از مسابقه «آقای آتش نشان» تولید شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت و امسال نیز با توجه به ظرفیت بالای مجموعه آتش نشانی، تصمیم گرفتیم دومین قسمت از این مسابقه را روی آنتن ببریم.

وی ادامه داد: با توجه به حادثه پلاسکو و توجه مردم و مسئولان به مجموعه ارزشمند آتش نشانی، تلاش خواهیم کرد که یاد و خاطره شهدای فداکار حادثه پلاسکو را گرامی بداریم.

رضوی با اشاره به روند تولید این برنامه عنوان کرد: تصویربرداری این مسابقه به کارگردانی مصطفی امامی از هفته گذشته در مجموعه آموزش آتش نشانی واقع در صالح آباد تهران آغاز شده است و آتش نشانان رقابت خود را در بخش های مختلف با یکدیگر آغاز کرده اند و بخش های جذاب و جدیدی به مسابقه اضافه شده است.

مسابقه «آقای آتش نشان ٢» از ابتدای نوروز ٩٦ هر شب از شبکه پنجم سیما پخش خواهد شد.