آموزش و پرورش قدس نیازمند حمایت شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر،ظهر امروز جلسه شورای اسلامی شهر قدس با حضور مدیر آموزش و پرورش قدس برگزار شد.

رییس شورای اسلامی شهر قدس در ابتدا جلسه طی سخنانی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در جامعه گفت: شورای اسلامی شهر قدس با تمام توان در جهت کاهش مشکلات آموزش و پرورش گام بر می دارد چرا که ما معتقدیم توسعه پایدار بر مبنای آموزش و پرورشی بالنده و پویا امکان پذیر است.

وی ادامه داد: اگر تمام جوامع پیشرفته دنیا را بررسی کنیم اهمیت آموزش و پرورش در برنامه ریزی های آن ها کاملا مشهود است،نسل آینده کشور در نظام آموزش و پرورش رشد کرده و به عرصه خدمت رسانی وارد می شود.

بهزاد هرمزی ضمن تقدیر از عملکرد آموزش و پرورش قدس اضافه کرد:این که امروز جوانان شهر قدس در مسابقات علمی باعث افتخار و آبرو برای منطقه می شوند خود بهترین گزارش عملکرد آموزش و پرورش است.

در ادامه مدیر آموزش و پرورش شهرستان قدس طی سخنانی از تعامل ویژه شورای اسلامی شهر قدس با آموزش و پرورش تقدیر کرد و افزود: آموزش و پرورش قدس از ادارات بسیار حساس و پر جمعیت با بیش از ۲۸ هزار دانش آموز و سه هزار پرسنل خدوم است.

وی اظهار داشت: متاسفانه این اداره با این حجم وسیع از وجود ساختمان های فرسوده رنج می برد و بودجه ای که به وزارت آموزش و پرورش تعلق می گیرد بیشتر برای حقوق پرسنل هزینه می شود و اگر مساعدتهای مسئولین نباشد آموزش و پرورش قادر به انجام درست وظایف و تأمین هزینه های جاری مدارس نخواهد بود.

محمدرضا بهمنش ادامه داد:اگر چه شورای اسلامی و شهرداری در بحث هزینه سایر ادارات نقش پر رنگ و غیر قابل انکاری دارد اما در مورد آموزش و پرورش باید حمایت ها ویژه باشد،چرا که آموزش و پرورش نیازمند حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر است.

این مسئول آموزشی قدس گفت: آموزش و پرورش در ساخت جامعه انسانی نقش بسزایی دارد،در این شهر در همه عرصه ها دانش آموزان نخبه ای وجود دارد که آینده کشور و منطقه به دست آنها است و باید حمایت شوند.

وی به کمبود فضای آموزشی در برابر افزایش تعداد دانش آموزان اشاره کرد و گفت:افزایش آمار دانش آموزی و محدودیت فضاهای آموزشی موضوعی جدید نبوده و متعلق به زمان های طولانی است،این محدودیت ها سبب ایجاد مشکلات زیادی در ساماندهی دانش آموزان در فضاهای آموزشی شده است.

بهمنش اظهار داشت:تبدیل فضاهای متعدد به کلاسهای درس که پاسخگوی این تعداد دانش آموز باشد نیاز به توجه بیش از پیش مسئولین دارد.

وی گفت: با توجه به هفته تکریم خیرین مدرسه ساز ضرورت تأمین زمین از طرف مسئولین شهری و آموزش و پرورش بسیار بیشتر از قبل دیده می شود.

بهمنش تاکید کرد:ساخت مدارس در ده نقطه شهری قدس یک ضرورت است.

مدیر آموزش و پرورش قدس از شورای اسلامی شهر خواست با تخصیص سرانه های آموزش و زمین مناسب به اداره آموزش و پرورش زمینه ساخت مدعسه توسط خیرین مدرسه ساز را فرام کنند.