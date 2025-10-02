  1. استانها
فرهادی:امسال ۲۴۰۰ مدرسه نوساز به مجموعه آموزش و پرورش اضافه شد

فرهادی:امسال ۲۴۰۰ مدرسه نوساز به مجموعه آموزش و پرورش اضافه شد

کاشان - معاون وزارت آموزش و پرورش از اضافه شدن بیش از دو هزار و ۴۰۰ مدرسه نوساز به مجموعه آموزش و پرورش در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح مدرسه خیرساز مهندس اصغر کاشانی که در منطقه لتحر کاشان برگزار شد، اظهار کرد: برای هر پست مدیریتی در این کشور بیش از ۷۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب شده است از این رو باید خدمت به مردم اولویت اول مسئولین باشد.

وی با اشاره به ورود جدی خیرین در بحث مدرسه سازی ابراز کرد: یکی از جلوه های حضور خیرین، ساخت مدرسه در مناطق کم برخوردار است که می توان عدالت آموزش را برقرار کرد.

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیشینه کهن کاشان تصریح کرد: هم اکنون هم کاشان از نیروی انسانی مستعد و دارای پتانسیل بالقوه برخوردار است که باید به این گنجینه انسانی احترام گذاشت.

وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی بزرگترین ثروت هر مملکت است، خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر جدی حضور خیرین در مدرسه سازی دولت و شخص رئیس جمهور توجه ویژه ای به این موضوع دارند.

فرهادی ایران را در شرایط کنونی یک کشور قدرتمند دانست و گفت: با وجود تمام تحریم ها از سوی استکبار جهانی همچنان کشور برای رسیدن به اقتدار به سمت قله در حرکت است.

وی با اشاره به اینکه مدیران و مسئولین باید قدر مردم را بدانند، افزود: باید با القای حس امید به مردم زمینه ساز پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کنیم.

فرهادی با اشاره به اینکه بودجه آموزش و پرورش رشد قابل توجهی داشته است، گفت: بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد رشد داشته است که این میزان ۳۰ درصد از میانگین رشد بودجه کشور بالاتر است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از دو هزار و ۴۰۰ مدرسه نوساز به مجموعه آموزش و پرورش کشور افزوده شده است که بخیر از آنان توسط خیرین آماده شده است.

