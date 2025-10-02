فرهادی:امسال ۲۴۰۰ مدرسه نوساز به مجموعه آموزش و پرورش اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح مدرسه خیرساز مهندس اصغر کاشانی که در منطقه لتحر کاشان برگزار شد، اظهار کرد: برای هر پست مدیریتی در این کشور بیش از ۷۰ شهید تقدیم اسلام و انقلاب شده است از این رو باید خدمت به مردم اولویت اول مسئولین باشد.

وی با اشاره به ورود جدی خیرین در بحث مدرسه سازی ابراز کرد: یکی از جلوه های حضور خیرین، ساخت مدرسه در مناطق کم برخوردار است که می توان عدالت آموزش را برقرار کرد.

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیشینه کهن کاشان تصریح کرد: هم اکنون هم کاشان از نیروی انسانی مستعد و دارای پتانسیل بالقوه برخوردار است که باید به این گنجینه انسانی احترام گذاشت.

وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی بزرگترین ثروت هر مملکت است، خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر جدی حضور خیرین در مدرسه سازی دولت و شخص رئیس جمهور توجه ویژه ای به این موضوع دارند.

فرهادی ایران را در شرایط کنونی یک کشور قدرتمند دانست و گفت: با وجود تمام تحریم ها از سوی استکبار جهانی همچنان کشور برای رسیدن به اقتدار به سمت قله در حرکت است.

وی با اشاره به اینکه مدیران و مسئولین باید قدر مردم را بدانند، افزود: باید با القای حس امید به مردم زمینه ساز پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کنیم.

فرهادی با اشاره به اینکه بودجه آموزش و پرورش رشد قابل توجهی داشته است، گفت: بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد رشد داشته است که این میزان ۳۰ درصد از میانگین رشد بودجه کشور بالاتر است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از دو هزار و ۴۰۰ مدرسه نوساز به مجموعه آموزش و پرورش کشور افزوده شده است که بخیر از آنان توسط خیرین آماده شده است.