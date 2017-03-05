«الهام علی اف» با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان و هیئت همراه عصر امروز(۱۵ اسفند) با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.