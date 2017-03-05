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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۳

عصر امروز؛

«الهام علی اف» با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد

«الهام علی اف» با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد

رئیس جمهور آذربایجان و هیئت همراه با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان و هیئت همراه عصر امروز(۱۵ اسفند) با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 3924202

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