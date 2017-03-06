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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۶

مهر گزارش می‌دهد:

بازار داغ سلفی در یک روز برفی/ چهره کرج سفید شد

بازار داغ سلفی در یک روز برفی/ چهره کرج سفید شد

کرج – بارش برف که ساعاتی پیش در کرج آغازشده چهره شهر را سفید کرده است در این میان بازار داغ سلفی در خیابان‌ها مشتری بی‌شماری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی سال در کرج همراه با بارش برف، باعث سفیدی چهره شهر و شادی شهروندان شده است، شهروندان کرجی در گوشه گوشه شهر در حال ثبت تصاویر یک روز برفی و ارسال در شبکه‌های اجتماعی هستند کودکان نیز با شور و شعفی خاص به برف‌بازی مشغول اند.

خیابان های شهر که به دلیل آمدن نوروز شلوغ تر از همیشه به نظر می رسد سفیدپوش شده و مردم بی تفاوت به سردی هوا با انرژی هرچه بیشتر در حال خرید هستند.

در این میان بارش برف در محور کرج – چالوس نیز چهره جاده را کاملاً سفید کرده و به گفته پلیس راهور استان سطح جاده لغزنده است.

سرهنگ رضا معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان به‌ویژه محور کوهستانی چالوس رادارند می‌خواهیم تجهیزات زمستانی مثل پوشاک گرم و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس‌راه استان البرز در ادامه از رانندگان خواست برای جلوگیری از وقوع حوادث با سرعت مطمئنه حرکت کنند و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.

در ادامه عباس صفری مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه انتظار بارش برف را نداشتیم، گفت: خوشبختانه اکیپ‌های راهداری در محور کرج – چالوس مشغول نمک‌پاشی و پاک‌سازی هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان به‌ویژه محور چالوس با مشکلی مواجه نیست.

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز گفت: محورهای مواصلاتی بیرون شهر به لحاظ ایمن‌سازی با مشکلی مواجه نیستیم.

کد مطلب 3924517

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