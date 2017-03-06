بازار داغ سلفی در یک روز برفی/ چهره کرج سفید شد

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی سال در کرج همراه با بارش برف، باعث سفیدی چهره شهر و شادی شهروندان شده است، شهروندان کرجی در گوشه گوشه شهر در حال ثبت تصاویر یک روز برفی و ارسال در شبکههای اجتماعی هستند کودکان نیز با شور و شعفی خاص به برفبازی مشغول اند.
خیابان های شهر که به دلیل آمدن نوروز شلوغ تر از همیشه به نظر می رسد سفیدپوش شده و مردم بی تفاوت به سردی هوا با انرژی هرچه بیشتر در حال خرید هستند.
در این میان بارش برف در محور کرج – چالوس نیز چهره جاده را کاملاً سفید کرده و به گفته پلیس راهور استان سطح جاده لغزنده است.
سرهنگ رضا معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان بهویژه محور کوهستانی چالوس رادارند میخواهیم تجهیزات زمستانی مثل پوشاک گرم و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
رئیس پلیسراه استان البرز در ادامه از رانندگان خواست برای جلوگیری از وقوع حوادث با سرعت مطمئنه حرکت کنند و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.
در ادامه عباس صفری مدیر راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه انتظار بارش برف را نداشتیم، گفت: خوشبختانه اکیپهای راهداری در محور کرج – چالوس مشغول نمکپاشی و پاکسازی هستند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان بهویژه محور چالوس با مشکلی مواجه نیست.
مدیر راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز گفت: محورهای مواصلاتی بیرون شهر به لحاظ ایمنسازی با مشکلی مواجه نیستیم.
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