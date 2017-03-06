واکنش متناقص مقامات آمریکایی به آزمایش موشکی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود عنوان داشت که هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه کره شمالی اقدام به شلیک موشک کرده وجود ندارد.

اما ارتش آمریکا اعلام کرد که اقدام کره شمالی در شلیک موشک را رصد کرده و این شلیک های جدید تهدیدی علیه آمریکا محسوب نمی شوند.

این در حالی است که «مارک تونر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا قاطعانه آزمایش موشک های بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم می کند، این آزمایش نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.

به گزارش مهر، صبح امروز ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی بامداد دوشنبه به وقت محلی چند موشک با هدف نامشخص را به سمت دریا شلیک کرده است.

ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک ها از پایگاه «تونگ چانگ ری» پرتاب شده و در ساحل شرقی کره شمالی فرود آمده است.

پایگاه تونگ چانگ ری در نزدیکی مرزهای کره شمالی با چین قرار دارد و پیونگ یانگ سال گذشته یک موشک دور برد را از آن شلیک کرد.

در همین حال توکیو اعلام کرد که ۳ موشک در منطقه ویژه اقتصادی در دریای ژاپن فرود آمده است.

این در حالی است که آمریکا و کره جنوبی از روز چهارشنبه گذشته رزمایش نظامی مشترک گسترده‌ای را در چارچوب رزمایش‌های مشترک سالانه دو کشور آغاز کردند.