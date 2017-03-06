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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر:

نمایندگی های جمهوری اسلامی درخارج از کشور نباید خالی از سفیر باشد

نمایندگی های جمهوری اسلامی درخارج از کشور نباید خالی از سفیر باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره تعلل وزارت خارجه در معرفی سفرای جدید ایران در سوریه و عمان گفت: مسلما نباید نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور خالی از سفیر باشد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم معرفی سفرای جدید ایران در برخی کشورهای حساس منطقه از جمله سوریه و عمان اظهار داشت: شاید در مواردی انتخاب و معرفی سفرا گیر اداری داشته باشد، اما در کشورهای حساس و عملیاتی منطقه ماموریت سفرا بر اساس شرایطی است که در محل ماموریت وجود دارد.

وی افزود: به عنوان مثال آمریکایی ها در برخی کشورها سفیر نظامی انتخاب می کنند و جمهوری اسلامی نیز در برخی کشورها سفیر با صبغه و سابقه نظامی می گذارند، اما آنچه که مسلم است این است که نباید نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور خالی از سفیر باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر نیاز به اقدامات صیانتی نیز وجود دارد این اقدامات باید هر چه سریع تر در هماهنگی با کشور محل ماموریت سفرا انجام شود و اگر هم اطمینانی در زمینه امنیت وجود ندارد، طبیعتا نمی توان سفیر اعزام کرد و باید در این شرایط «فرستاده» اعزام کرد.

فلاحت‌پیشه با تاکید بر اینکه تا حد امکان باید سفرا به سرعت معرفی شوند، ادامه داد: در رابطه با کشورهایی مانند عمان، دلیلی ندارد که طی این مدت سفیر نداشته باشیم؛ عمان کانون مقابله با اقدامات ضدایرانی در شورای همکاری خلیج فارس است و اگر گیر و گره های اداری هم وجود دارد نباید توجیه کننده عدم اعزام سفیر باشد.

به گزارش مهر، با وجود اتمام ماموریت سفرای ایران در عمان (از خرداد ۹۵) و سوریه (از مهر ۹۵)، تاکنون سفرای جدید کشورمان در این دو کشور حساس منطقه معرفی نشده اند که این مسئله با انتقاد کارشناسان مواجه شده است.

کد مطلب 3924727

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