امین پاکنهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این رقابتها نمایندگان خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان قهرمانی، دو عنوان نایبقهرمانی و دو عنوان سومی شدند.
پاکنهاد بابیان اینکه مسابقه در دو رده سنی نونهال و نوجوان برگزار شد افزود: مسابقات کونگفو به میزبانی استان البرز برگزار شد و تیم خراسان شمالی بهعنوان تیم برتر مسابقات قهرمانی کشور معرفی و از تلاشهای استاد عقیل خیراتی مربی استان تقدیر به عمل آمد.
وی تصریح کرد: در این رقابتها کونگفو کاران ۲۷ استان به رقابت با یکدیگر پرداختند.
مسئول کمیته فنی کونگفو تو آی خراسان شمالی بیان کرد: در رده سنی نونهالان امیرحسین سعادتمند موفق به کسب جایگاه دوم و متین مرادی و مهدی اسد زاده در جایگاه سوم ایستادند، همچنین در رده سنی نوجوانان امیرحسین منصوری به مقام قهرمانی رسید و امیرعلی نوذری در جایگاه دوم ایستاد.
پاکنهاد اضافه کرد: محمد رحمانی، ابراهیم عصمتی به همراه عقیل خیراتی هدایت تیم خراسان شمالی را بر عهده داشتند.
نظر شما