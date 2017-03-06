کشف ۱.۹ میلیارد کالای قاچاق و دستگیری ۶ قاچاقچی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و با انجام عملیات های پلیسی در شهرستان های عجب شیر، ملکان، سراب و خداآفرین محموله های قاچاقی را به مجموع ارزش برآوردی یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال کشف و ضبط و شش متهم را نیز در ارتباط با این پرونده ها دستگیر کردند.

توقیف کالای قاچاق به ارزش ۲۷۰ میلیون ریال در عجب شیر

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر در همین راستا ظهر دوشنبه بهخبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا عوامل یگان امداد در حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سایپا مشکوک وآن را متوقف کردند.

سرهنگ رحمان عبدی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی توقیف شده ۳۲۰ کیلوگرم مغز بادام هندی به ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیون ریال کشف و راننده آن را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، ازشهروندان خواست درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب راسریعا باشماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی همچنبن از توقیف یک دستگاه خودروی پژو پارس حامل کالای قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال خبرداد و افزود: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالای ممنوعه عوامل یگان امداد شهرستان در حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر در همین خصوص خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۱۷۲ عدد تجهیزات الکترونیکی غیرمجاز به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون ریال را کشف کردند.

کشف ۸۳ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در سراب

فرمانده انتظامی شهرستان سراب نیز با اشاره به کشف محموله سیگار خارجی قاچاق گفت: ماموران انتظامی در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و نظارت و کنترل اصناف موفق به کشف ۸۳ هزارنخ سیگارخارجی قاچاق شدند.

سرهنگ توحید فارسی با بیان اینکه ارزش ریالی سیگارهای کشف شده ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: یک نفر متهم نیز در این راستا دستگیر و تحویل مقام قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب در پایان از شهروندان در خواست کرد تا هرگونه موارد مشکوک و قاچاق مواد دخانی را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف کالای قاچاق ۵۰۰ میلیون ریالی درخداآفرین

خبر کشف محموله کالای قاچاق ۵۰۰ میلیون ریالی نیز خبری بود که فرمانده انتظامی شهرستان خداآفرین با اعلام آن تصریح کرد: ماموران انتظامی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه سواری جک سفید مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ مکارمی در ادامه اظهار داشت: در بازرسی از خوروی توقیف شده، ۱۵ ثوب انواع پارچه قاچاق کشف شدکه برابر اعلام کارشناسان امر ارزش کالای مکشوفه ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی همچنین تصریح کرد : در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامم قضایی شد.

توقیف خودروی های حامل کالای قاچاق در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز در جمع خبرنگاران از کشف انواع البسه قاچاق و کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد و افزود: ماموران حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی ملکان به دو دستگاه خودروی پژو پارس و نیسان به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک و آنها را متوقف کردند.

سرهنگ سهراب شفقی در تشریح این خبر اظهار داشت: در بازرسی از خودروهای توقیفی، تعداد ۳۸۷ ثوب انواع البسه و ۸۲۶ تخته پتوی خارجی کشف شد که برابر اعلام کارشناسان امر ارزش کالای مکشوفه یک میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان با اشاره به اینکه در این راستا دو دستگاه خودرو توقیف و سه نفر متهم دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.