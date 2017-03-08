افشاگری ویکی لیکس درباره جاسوسی سیا از تلویزیون، گوشی و خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، بر اساس اسناد یاد شده که بخشی از یک مجموعه اسناد بزرگتر هستند که قرار است در آینده توسط ویکی لیکس منتشر شوند، حتی نرم افزارهای ضدویروس هم در برابر اقدامات هکری سازمان سیا آسیب پذیر هستند.

سیا با هک کردن این وسایل از آنها برای ضبط صدا و تصویربرداری مخفیانه و مشاهده پیام های خصوصی افراد استفاده می کند و حتی می تواند به درون برنامه های گپ دارای رمزگذاری هم نفوذ کند و مکالمات افراد را استراق سمع کند.

به نظر می رسد سیا از بسیاری از آسیب پذیری های موجود در نرم افزارها و سخت افزاری مورد استفاده در فضای مجازی مانند روترهای اینترنتی، گوشی های هوشمند و رایانه های مک و ویندوز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند.

یکی از ابزار هکری سیا موسوم به «فرشته گریان» برای حمله به تلویزیون های هوشمند سامسونگ طراحی شده که آنها را در وضعیت خاموشی قلابی قرار می دهد و کاربر تصور می کند تلویزیون خاموش است. اما در این حالت تمام مکالمات افراد در اتاق ضبط شده و از طریق اینترنت برای سرورهای سیا ارسال می شود.

سیا همچنین در تلاش برای آلوده کردن سیستم های کنترل خودروها و کامیون هاست و در اسناد ویکی لیکس ادعا شده که این آلودگی ها تقریبا غیرقابل شناسایی و غیرقابل کشف هستند.

سازمان جاسوسی سیا دارای واحدی موسوم به وسایل سیار است. وظیفه این واحد طراحی بدافزار برای کنترل و سرقت اطلاعات از مدل های مختلف گوشی آیفون است. علت تمرکز بر آیفون محبوبیت این گوشی در میان نخبگان تجاری، دیپلمات ها و افراد مشهور است. البته سیا از گوشی های اندرویدی هم غافل نیست و از آنها هم جاسوسی می کند.

از جمله برنامه های گپ موبایلی مشهور رمزگذاری شده که سیا از آنها جاسوسی می کند می توان به واتس اپ و سیگنال اشاره کرد و لذا کاربران این برنامه ها هم نباید احساس امنیت کنند.