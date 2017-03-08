به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل انجمن رونامهنگاران دفاع مقدس، هدف فعالیتهای دشمن را تفرقه بین مردم و مسئولان دانست که برای مقابله با آن همگان را باید به فرهنگ حماسی دفاع مقدس ارجاع داد.
سعید علامیان با بیان اینکه مقام معظم رهبری بهترین سرمشق را برای حماسه دفاع مقدس ارائه میدهند، گفت: طی دو دهه و نیم گذشته از دوران دفاع مقدس، بسیاری از این حوزه غافل بودهاند که مقام معظم رهبری برای فراموش نکردن فرهنگ حماسه ما را به دوران دفاع مقدس ارجاع میدهند. چنانکه ایشان به صراحت اعلام میکنند «کارهای فرهنگی در حوزه دفاع مقدس باید استمرار پیدا کند». این کلام به این معناست که فعالیتهای فرهنگی نباید فقط به یک مقطع و یا زمان خاص بسنده شود.
علامیان با بیان اینکه انجمن روزنامهنگاران دفاع مقدس سخنان رهبری را وصفالعین قرار داده است، اذعان کرد: وقتی آیتالله خامنهای اعلام میکند که حوزه دفاع مقدس «سرچشمهای غنی» است ما هم باید از این موضع استفاده کنیم. این در حالی است که مسئولان فرهنگی کشور اعم از وزارت ارشاد باید به سخنان رهبری اهمیت بدهند. وقتی رهبری اعلام میکند «برخی میخواهند ارزشهای دفاع مقدس را کمرنگ جلوه دهند و رفتار آنها همانند کسانی است که ثروت نفت یک کشور را به دریا میریزند» من مسئول فرهنگی باید ثابت کنم که نمیخواهم فرهنگ حماسه دفاع مقدس کمرنگ شود.
این روزنامهنگار با انتقاد از رفتار برخی از مسئولان فرهنگی تصریح کرد: مسئولان اگر میخواهند ارزشهای دفاع مقدس پررنگ شود نباید فعالیتهای فرهنگی در این حوزه را در اولویتهای چهار و پنجم خود قرار دهند. این افراد بر این باورند که در دوران راحتی و گشاده دستی باید به حوزه دفاع مقدس رسیدگی کنند در حالی که رهبری خلاف این باورها، سخن میگوید.
علامیان سخنان رهبری را اصل گفتمان حماسی قلمداد میکند و میافزاید: ما با برگزاری سمینار و همایشها نمیتوانیم به نتیجه برسیم. چراکه برخی از افراد فکر میکنند با سخنرانی و عکس انداختن، وظیفه خود را در این زمینه انجام دادهاند.
وی با تاکید بر اینکه کار فرهنگی باید به جان بنشیند و هیاهو و آمار دهی کاری از پیش نمیبرد، ادامه داد: کاری به جان مینشیند که مخاطب جذب کند. وقتی رهبری اذعان میدارند که «ما در سفرهای راهیان نور مخاطب داریم» منظورشان این است که این مخاطبان به شکل فیزیکی از مناطق جنگی بازدید میکنند. ما با برگزاری همایشها باید مخاطب جذب کنیم و بر تعدادشان بیافزایم. ما نزدیک به 90 میلیون جمعیت داریم که باید تمامی بخشهای فرهنگی ما به نسبت این جمعیت مخاطب داشته باشد؛ یعنی وقتی یک کتابی در حوزه حماسه دفاع مقدس منتشر میشود 2 میلیون نفر آن کتاب را بخوانند.
این روزنامهنگار دوران جنگ با بیان اینکه وظیفه ما روزنامهنگاران در این حوزه ایجاب میکند که به فکر راهکار در جهت گرایش مردم به سمت فرهنگ حماسه باشیم، تشریح کرد: ما باید ایدههای تازه و نویی داشته باشیم؛ سفرهای راهیان نور خود یک نوع ایده است که از آن استقبال گستردهای شده است. ما هم باید چنین ایدههایی داشته باشیم. از سوی دیگر ما باید زبان حماسهسراییمان را تغییر دهیم و از ادبیات جدیدتری بهره بگیریم.
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