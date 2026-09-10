رگبار و رعدوبرق پراکنده در گلستان تا جمعه

سمیه ملاحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، امروز پنجشنبه همچنان شاهد رگبار و رعدوبرق پراکنده در نقاط مختلف گلستان خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به احتمال افزایش شدت بارش‌ها به‌صورت نقطه‌ای، آبگرفتگی برخی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها دور از انتظار نیست و شهروندان باید از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

ملاحی بیان کرد: بارش‌ها در روز جمعه پراکنده‌تر خواهد بود و بیشتر در نواحی کوهستانی استان رخ می‌دهد.

وی درباره دمای هوا نیز گفت: دمای روزانه امروز و فردا به‌تدریج افزایش می‌یابد و در هر روز حدود یک درجه افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.