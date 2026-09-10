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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۳

رگبار و رعدوبرق پراکنده در گلستان تا جمعه

رگبار و رعدوبرق پراکنده در گلستان تا جمعه

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم بارش‌های پراکنده در استان تا فردا خبر داد و گفت: تشدید نقطه‌ای بارش‌ها می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر و افزایش سطح آب رودخانه‌ها شود.

سمیه ملاحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، امروز پنجشنبه همچنان شاهد رگبار و رعدوبرق پراکنده در نقاط مختلف گلستان خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به احتمال افزایش شدت بارش‌ها به‌صورت نقطه‌ای، آبگرفتگی برخی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها دور از انتظار نیست و شهروندان باید از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

ملاحی بیان کرد: بارش‌ها در روز جمعه پراکنده‌تر خواهد بود و بیشتر در نواحی کوهستانی استان رخ می‌دهد.

وی درباره دمای هوا نیز گفت: دمای روزانه امروز و فردا به‌تدریج افزایش می‌یابد و در هر روز حدود یک درجه افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6942903

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