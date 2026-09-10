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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۲۵

وجود پرستارنماها حاصل سال‌ها ضعف در نظارت است

وجود پرستارنماها حاصل سال‌ها ضعف در نظارت است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وجود پرستارنماها را حاصل سال‌ها بی‌نظمی و ضعف در نظارت دانست و نسبت به شکل‌گیری عنوان کمک‌پرستار، به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، یکی از آسیب‌های ریشه‌ای حوزه پرستاری را به مربوط به ایجاد عنوان کمک‌پرستار در دهه ۹۰ نسبت داد و افزود: سیاستی که تحت عنوان کمک‌پرستار دنبال شد، یکی از بدترین و بزرگترین آسیب‌هایی بود که به جامعه علمی و حرفه‌ای پرستاری کشور وارد شد.

وی ادامه داد: در آن مقطع با این استدلال که کشور با کمبود پرستار مواجه است، دوره‌هایی برای تربیت کمک‌پرستار تعریف و قرار شد این افراد وارد بیمارستان‌ها شوند پس از آن نیز برخی مجموعه‌ها با عنوان آموزش کمک‌پرستاری از جوانان پول دریافت کردند و به آنها وعده دادند که پس از دریافت گواهی می‌توانند جذب شوند، در حالی که اساسا عنوان و جایگاه مشخصی که به آنها وعده داده شده بود، وجود نداشت.

زمانی کیاسری افزود: این روند باعث شد جایگاه علمی و حرفه‌ای پرستاری که نیازمند حداقل ۴ سال تحصیل دانشگاهی و گذراندن مراحل تخصصی است، با دوره‌هایی چند ماهه مقایسه و در مواردی یکسان تلقی شود؛ در حالی که فارغ‌التحصیل دیپلم از هر رشته‌ای می‌توانست وارد چنین دوره‌هایی شود؛ این مسئله به صورت ریشه‌ای به جایگاه علمی و حرفه‌ای پرستاری آسیب زد و نمی‌توان تبعات آن را در شرایط امروز نادیده گرفت.

وی، یکی دیگر از عوامل موثر در این وضعیت را کاهش انگیزه جامعه پرستاری دانست و گفت: مطالبات پرستاران همچنان بر زمین مانده، پرداخت‌ها مناسب و به موقع نیست و حمایت‌هایی که باید در قالب تعرفه‌های پرستاری، عملکرد و اضافه‌کار انجام شود، در بسیاری از موارد به شکل مطلوب صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در اکثریت دانشگاه‌های علوم پزشکی نگاه حمایتی به کارکنانی که به صورت مستقیم به بیماران خدمت می‌کنند، کمرنگ است و این مسئله نیز می‌تواند بر انگیزه و وضعیت حرفه‌ای جامعه پرستاری اثر بگذارد.

زمانی کیاسری درباره درخواست سازمان نظام پرستاری برای ورود جدی‌تر به حوزه نظارت بر فعالیت پرستاران نیز گفت: سازمان نظام پرستاری بخشی از وظیفه ذاتی نظارتی خود را بر عهده دارد و گزارش دادن، مستندسازی و ارائه بازخورد به وزارت بهداشت و همچنین مراجع قضایی از وظایف سازمان نظام پرستاری است.

کد مطلب 6942909
حبیب احسنی پور

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