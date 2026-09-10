به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، یکی از آسیب‌های ریشه‌ای حوزه پرستاری را به مربوط به ایجاد عنوان کمک‌پرستار در دهه ۹۰ نسبت داد و افزود: سیاستی که تحت عنوان کمک‌پرستار دنبال شد، یکی از بدترین و بزرگترین آسیب‌هایی بود که به جامعه علمی و حرفه‌ای پرستاری کشور وارد شد.

وی ادامه داد: در آن مقطع با این استدلال که کشور با کمبود پرستار مواجه است، دوره‌هایی برای تربیت کمک‌پرستار تعریف و قرار شد این افراد وارد بیمارستان‌ها شوند پس از آن نیز برخی مجموعه‌ها با عنوان آموزش کمک‌پرستاری از جوانان پول دریافت کردند و به آنها وعده دادند که پس از دریافت گواهی می‌توانند جذب شوند، در حالی که اساسا عنوان و جایگاه مشخصی که به آنها وعده داده شده بود، وجود نداشت.

زمانی کیاسری افزود: این روند باعث شد جایگاه علمی و حرفه‌ای پرستاری که نیازمند حداقل ۴ سال تحصیل دانشگاهی و گذراندن مراحل تخصصی است، با دوره‌هایی چند ماهه مقایسه و در مواردی یکسان تلقی شود؛ در حالی که فارغ‌التحصیل دیپلم از هر رشته‌ای می‌توانست وارد چنین دوره‌هایی شود؛ این مسئله به صورت ریشه‌ای به جایگاه علمی و حرفه‌ای پرستاری آسیب زد و نمی‌توان تبعات آن را در شرایط امروز نادیده گرفت.

وی، یکی دیگر از عوامل موثر در این وضعیت را کاهش انگیزه جامعه پرستاری دانست و گفت: مطالبات پرستاران همچنان بر زمین مانده، پرداخت‌ها مناسب و به موقع نیست و حمایت‌هایی که باید در قالب تعرفه‌های پرستاری، عملکرد و اضافه‌کار انجام شود، در بسیاری از موارد به شکل مطلوب صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در اکثریت دانشگاه‌های علوم پزشکی نگاه حمایتی به کارکنانی که به صورت مستقیم به بیماران خدمت می‌کنند، کمرنگ است و این مسئله نیز می‌تواند بر انگیزه و وضعیت حرفه‌ای جامعه پرستاری اثر بگذارد.

زمانی کیاسری درباره درخواست سازمان نظام پرستاری برای ورود جدی‌تر به حوزه نظارت بر فعالیت پرستاران نیز گفت: سازمان نظام پرستاری بخشی از وظیفه ذاتی نظارتی خود را بر عهده دارد و گزارش دادن، مستندسازی و ارائه بازخورد به وزارت بهداشت و همچنین مراجع قضایی از وظایف سازمان نظام پرستاری است.