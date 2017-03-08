حسن تربتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه پنج ایستگاه تقویت فشار گاز بر روی خط لوله هشتم سراسری فردا ۱۹ اسفند با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و بیژن زنگنه وزیر نفت به طور رسمی افتتاح خواهد شد، گفت: ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز خنج، جهرم، صفا شهر، نایین و کاشان هر یک با بهره گیری از چهار دستگاه توربوکمپرسور ۲۵ مگاواتی در مدت ۳۰ ماه و با هزینه‌ای حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری شده اند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اعلام اینکه این تاسیسات جدید گازی با مشارکت حداکثری پیمانکاران، سازندگان و صنعتگران ایرانی طراحی، نصب و راه اندازی شده اند، تصریح کرد: با بهره برداری از این ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز، ظرفیت انتقال خط لوله هشتم سراسری از ۶۰ میلیون متر مکعب در روز به ۱۱۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه علاوه بر افتتاح و بهره برداری رسمی از پنج تاسیسات جدید تقویت فشار گاز، امسال ۲۴ تربوکمپرسور جدید هم در تاسیسات موجود تقویت فشار گاز نصب و راه‌اندازی شده است، تاکید کرد: این اقدام افزایش توان انتقال گاز طبیعی کشور را به همراه داشته است.