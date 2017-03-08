رئیس سازمان تبلیغات اسلامی درگذشت احمد عزیزی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی در گذشت احمد عزیزی شاعر انقلاب، سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد که به شرح زیر است:

«خبر درگذشت شاعر انقلابی و شاعر آب و آینه مرحوم احمد عزیزی که پس از طی یک‌دوره طولانی بیماری، دعوت حق را لبیک گفته باعث تأثر و تاسف است، این‌جانب این ضایعه را به جامعه ادبی و هنری خصوصا به خانواده و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته، علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال خواستارم.»

احمد عزیزی از پیشگامان شعر آیینی پس از انقلاب که حدود ۹ سال بود در بستر بیماری به سر می‌برد، روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سن ۵۸ سالگی درگذشت.

این شاعر در سال ۸۶ به‌علت کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی در بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری شد. طی این مدت رهبر انقلاب در سفر به کرمانشاه با حضور در بیمارستان از این شاعر عیادت کردند.

«کفش‌های مکاشفه»، «شرجی آواز»، «خوابنامه و باغ تناسخ»، «ترجمه زخم»، «باران پروانه»، «رودخانه رؤیا»، «ناودان الماس»، «ترانه های ایلیایی»، «ملکوت تکلم»، «سیل گل سرخ»، «روستای فطرت» از آثار این شاعر هستند.