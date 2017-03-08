شایسته شکست برابر استقلال نبودیم/ آنها خوش شانس بودند و ما بدشانس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست ۲ بر یک امروز چهارشنبه تیمش برابر استقلال به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: بازی را انجام دادیم که از قبل پیش بینی کرده بودیم و فکر می کردیم که برنده از زمین خارج شویم. برای این کار هم حریف را آنالیز کرده بودیم و در طول 90 دقیقه هم بازیکنانم تلاش کردند تا به پیروزی برسند.

وی افزود: مساوی هم خود من را راضی نمی کرد. امید داشتم که این برد را بدست بیاوریم. شایسته برنده شدن برابر استقلال بودیم. از نتیجه ناراحت هستم. شاید اگر مردم بازی را نمی دیدند این شایستگی بازیکنان ما نشان داده نمی شد اما حالا مردم دیدند که جایگاه سایپا اینجا نیست.

فرکی در مورد اتفاقاتی که در این دیدار برای تیمش افتاد گفت: مصدومیت صادقی باعث شد که ما یک تعویض اجباری داشته باشیم و بعد هم بازیکن جوان ما در دقایق پایانی با مصدومیت مواجه شد. اما با تغییر تاکتیکی که دادیم بازی یک بر صفر باخته را به مساوی تبدیل کردیم. مردم دیدند که ما شایسته این شکست نبودیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این بود که استقلال روی ضربه ایستگاهی و کرنر به گل خواهد رسید که متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. اگر در جریان بازی قرار بود به گل برسند تیم حریف توان این کار را نداشت. امروز تیم خوش شانس استقلال بود و تیم بدشانس سایپا. به مجموعه استقلال تبریک می گویم.