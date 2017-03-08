یکی از آدم های «بد» فوتبال گیر استقلالی ها افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله عبداللهی پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیمش برابر سایپای تهران افزود: بازی خوبی از خود ارائه کردیم و توانستیم به یک برد شیرین دست پیدا کنیم. بازیکنان ما با اینکه دو روز تمرین نکرده بودند اما عملکرد خوبی داشتند و توانستیم ۳ امتیاز را کسب کنیم.

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکنان از فردا تمرین خواهد کرد گفت: مطمئن باشید بازیکنان برای آمادگی بیشتر جهت دیدار برابر لوکوموتیو ازبکستان تمرینات خود را مرتب انجام خواهند داد تا با آمادگی کامل به مصاف این تیم بروند.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که چه زمانی مطالبات بازیکنان پرداخت خواهاد گفت: مطمئنا شنبه این اتفاق خواهد افتاد اگر پنجشنبه نیمه تعطیل نبود این اتفاق فردا می افتاد.

وی در خصوص صحبت های عضو هیئت مدیر باشگاه استقلال گفت: متاسفانه آدم‌های خوب و بد در فوتبال ما زیاد هستند که این بار یکی از آدم‌های بد گیر ما افتاده است.