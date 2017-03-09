مراسم روز درختکاری جشنواره فیلم «سبز» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، مرضیه شاهدایی معاون پتروشیمی وزیر نفت، شبنم مقدمی، گلاره عباسی، علی دهکردی، علی صالحی، راضیه برومند، حسین محجوبی، منوچهر شاهسواری، فرشته طائر پور، هنگامه قاضیانی، ژاله صادقیان، منظر لشگری و فرید فرخنده کیش مدیرعامل سینمای جوانان ایران از هنرمندان حاضر در مراسم روز درختکاری «باغ ملل» بودند که به همت ششمین جشنواره بین المللی فیلم «سبز» برگزار شد.

در این مراسم سفرای کشورهای خارجی نظیر برزیل، سوئد، کره جنوبی، بولیوی، بلاروس، ونزوئلا، لیبی، استرالیا، بنگلادش، رومانی، تاجیکستان، بلغارستان، عراق و کوبا نیز مدیران و هنرمندان حاضر در این مراسم حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم مهدی توحید پور دبیر اجرایی ششمین جشنواره بین المللی فیلم ««سبز»» گفت: با تمام وجود ایستاده ایم تا نگذاریم دنیای صنعت، محیط زیست را تخریب کند. کنار هم هستیم تا با زبان هنر که نیاز به ترجمه ندارد و برای همه قابل فهم است، محیط زیست را حفظ کنیم. در پنجمین دوره جشنواره فیلم ««سبز»» بعد از سکوتی ۱۱ ساله افتخاری نصیب مان شد تا این رویداد را از خواب زمستانی بیدار کنیم.

وی افزود: ابتدا نگران بودیم که چطور می توانیم جشنواره فیلم «سبز» را در ۳۱ استان برگزار کنیم اما نگرانی هایمان با مشارکت بیش از ۵۰ سازمان مردم نهاد برای برگزاری این رویداد برطرف شد و همکاری اداره های کل آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد و حامیان مالی در این موفقیت نقش مهمی داشت.

توحیدپور با بیان اینکه دوره ششم ۳۱ تیرماه الی ۶ مردادماه ۹۶ برگزار خواهد شد، افزود: در این جشنواره علاوه بر فیلم بخش هنرهای تجسمی بین المللی نیز درکنار کارگاه های آموزشی با موضوع اقتصاد سبز با شعار گردشگری پایدار، انرژی های نو و شهر پایدار برگزار می شود. امیدواریم در دوره ششم با کمک هنرمندان بتوانیم جشنواره ای درخور و ارزشمند را مثل دوره قبل رقم بزنیم.

وی به موفقیت های جشنواره فیلم «سبز» در جشنواره های «سبز» آلمان و پرتغال و دریافت جایزه برتر این رویدادها برای فیلم «خواب آب» مهران فر اشاره کرد.

کاشت درخت گیلاس و سرو آزادی به یاد عباس کیارستمی و داوود رشیدی

فرهادی توحیدی دبیر ششمین جشنواره بین المللی فیلم «سبز» در مراسم درختکاری «باغ ملل» گفت: امروز قرار است منوچهر شاهسواری درخت گیلاسی به یاد عباس کیارستمی بکارد و امیدوارم گیلاس هایش سهم ما نیز شود و همچنین احترام برومند نیز درخت سرو آزادی را به یاد داوود رشیدی خواهند کاشت.

وی افزود: درختان به ویژه چنار که در ایران مقدس است، از دوران باستان پاس داشته می شدند. معلوم نیست این تقدس درختان چه ریشه ای دارد؟ آیا به خاطر مدفون بودن امامزادگان زیر آن است؟ با این وجود درختان از دیر زمان نزد همه اقوام مقدس بوده و هستند.

توحیدی با اشاره به اهمیت توجه به درختان در متون دینی نیز بیان کرد: نه تنها در ایران باستان بلکه در دوران اسلامی نیز تعابیر مقدسی درباره درختان به کار می رود. برای مثال، در قرآن کریم نیز به درخت، سوگند خورده شده است و حتی نقوشی از درختان در معماری اسلامی هم دیده می شود. گل نیلوفر و سرو آزاد را به کرات در معابر و تخت جمشید دیده می شود. اسلیمی ها در گنبدها و هزاره ها نقش بسته است، ملهم از نقوش شاخ و برگ درختان است. در ایران مظهر طبیعت درخت چنار و تاک کهنی است که کنار آن همیشه قرار داشته است. اما درخت انگور نزد ایرانیان مظهر خون است و خون مظهر حیات. مردم به دلیل ایمان به گیاه و طبیعت از آن ها حفاظت می کنند.

وی ادامه داد: به طور کلی درخت با ایمان مردمان در آمیخته است. عقل ابزاری امروزه متاسفانه جای این ایمان را گرفته است. ماه ها کوشش می شود گرمای زمین کاهش یابد. سطح جنگل ها به ۲۵ درصد کاهش یافته است. امروز درخت می کاریم اما حافظ آن چه خواهد بود؟! عقل ابزار گرا یا ایمان.

برای توقعات محیط زیستی و برآورده شدن آن در خانه سینما تعهد می دهم

منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما در مراسم درختکاری «باغ ملل» گفت: در جایی که انسان با طبیعت مواجه شد، طلب خود را به تدریج به طمع تبدیل کرد. متاسفم در جامعه ای طمع کار نسبت به فضای زیستی خود به سر می بریم و میراث دیگران را نابود می کنیم. جلوه های بیرونی این طمع کاری در معماری شهر، در شیوه های زیستی و بهداشتی زندگی و تغذیه مردم نمود یافته است. این طمع به فطرت انسان بی ربط است و به مدیریت طمع کار بر می گردد.

وی ادامه داد: وقتی جامعه ای نداند مدیرانش همه حیات آینده ایران و جهان را بر باد می دهد، ما مقصر هستیم که برای به دست آوردن این حق تلاش نمی کنیم و در برابر آن اعتراضی نداریم.

مدیرعامل خانه سینما ادامه داد:‌ من به نمایندگی از اهالی سینما می گویم که باید با طمع کاری مدیران و سازمان ها که به قصد انتفاع از محیط زیست در حال تهاجم به آن هستند، مقابله کنیم. من به امر تبلیغی باور دارم، اما امر تهاجم به نیروهای زاید را نمی توانم در نظر نگیرم متاسفانه ما در این زمینه کم کاری کرده ایم. در حالی که در برابر به هم زدن بافت طبیعت سکوت کرده ایم.

وی بیان کرد: بلوغ شهروندی زمانی حاصل می شود که تکالیف بردوش ما مثل دفاع از محیط زیست را انجام دهیم. این تعهد را به عنوان شهروند و دوست می دهم که توقعات تان را به دیده منت و با شوق در خانه سینما بپذیریم و این کار را برای دفاع از طبیعت و درختی که مقدس است، انجام می دهم تا بتوانیم در طبیعت، زیست سالمی داشته باشیم. چراکه نابودی طبیعت ما را به تنهایی عمیق بشریت برمی گرداند و بعید می دانم کسی بخواهد به دوران تنهایی آدمی برگردد.