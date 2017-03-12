تاثیرات فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی حائز اهیمت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خراسان رضوی، سید جواد حسینی روز شنبه دردیدار با مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از آمادگی همکاری گسترده استانداری با این سازمان خبر داد.

وی اظهار کرد: حجت الاسلام مرویان مدیر کل سابق سازمان دارای ویژگی های شخصیتی بسیار ارزشمندی هستند و رویکردهای بسیار تعاملی را در این مجموعه دنبال کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: این رویکرد تعاملی در دوره جدید مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی استان نیز ادامه پیدا می کند و قطعا دستاوردهای بسیار ارزشمندی را به همراه خواهد داشت.

حسینی به اثرگذاری سازمان تبلیغات اسلامی در سطح استان اشاره کرد و گفت: تاثیراتی که این سازمان در عرصه های مختلف فرهنگی و فعالیت های مشترک با سایر ادارات و سازمان های می تواند داشته باشد بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار کرد: فعالیت در شهر مشهد از جهت مکانی، زمانی و موضوعی دارای شاخص های بسیار ارزشمندی است که باید به آن ها توجه کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مشهد به دلیل اینکه در سال جاری به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شده است؛ می تواند برنامه های فرهنگی ملی بسیاری را برگزار کند و تاثیرات آن نیز در ابعاد بین المللی و ملی دنبال می شود.

حسینی با اشاره به توانمندی هایی علمی و مدیریتی حجت الاسلام لطفیان مدیر کل جدید سازمان تبلیغات اسلامی استان ابراز امیدواری کردند در سایه الطاف امام هشتم( ع) بتوانند هر چه بهتر اهداف عالی سازمان را پیش ببرند.