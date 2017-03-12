به گزارش خبرنگار مهر؛ آخرین جلسه حلقه شعر آفتابگردانها در سال ۹۵ با عنوان «بفرمائید فروردین» روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ساعت ۱۷ با حضور شاعران مطرح و جوان کشور در محل موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب برگزار می‌شود.

حلقه شعر آفتابگردان‎ها چهارشنبه‌های هر هفته در محل شهرستان ادب پذیرای شاعران کشور است. این جلسه توانسته است، به یکی از حلقه‌های شعر مطرح پایتخت و همچنین سراسر کشور تبدیل شود.

«بفرمایید فروردین» عنوان ویژه برنامۀ حلقۀ آفتابگردان‎ها برای استقبال از عید نوروز است که طی سال‎های اخیر در روزهای پایانی اسفندماه برگزار می‎شود. عنوان این برنامه از مطلع یکی از غزل‎های زنده‎یاد قیصر امین‎پور گرفته شده است: «بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما / نه بر لب، بلکه در دل گل کند لبخند‎های ما»

امسال نیز شب شعر بفرمایید فروردین علاوه بر شعرخوانی شاعران جوان آفتابگردان با حضور شاعران مطرحی چون حاج‌علی انسانی، ناصر فیض، مرتضی امیری اسفندقه، سعید بیابانکی، حمیدرضا شکارسری، سیداکبر میرجعفری، علی‌محمد مودب، علی داودی، محمود اکرامی‌فر، حاج سعید حدادیان، بیژن ارژن، مصطفی محدثی‌خراسانی، محمدمهدی سیار، محمود حبیبی‌کسبی، فاطمه نانیزاد و فاطمه یوسفی برگزار خواهد شد.

گفتنی ست این برنامه در عصر روز دوشنبه بیست و سوم اسفند ماه در محل موسسه شهرستان ادب به نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان طالقانی، روبرو سینما صحرا، پلاک ۱۶۸ برگزار می‌شود.