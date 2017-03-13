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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۳۲

مصدومیت هافبک ایرانی؛

مجتبی جباری: یک هفته دیگر بر می گردم

مجتبی جباری: یک هفته دیگر بر می گردم

هافبک ایرانی تیم فوتبال الاهلی قطر اعلام کرد که مصدومیتش یک هفته بیشتر طول نمی کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که دچار مصدومیت شده است، به روزنامه «الرایه» قطر گفت: یک هفته کارهای درمانی را دنبال می کنم و سپس به تمرینات گروهی تیم اضافه می شوم.

وی افزود: در سه هفته پایانی لیگ ستارگان قطر الاهلی را همراهی می کنم.

کد مطلب 3930906

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