مجتبی جباری: یک هفته دیگر بر می گردم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که دچار مصدومیت شده است، به روزنامه «الرایه» قطر گفت: یک هفته کارهای درمانی را دنبال می کنم و سپس به تمرینات گروهی تیم اضافه می شوم.

وی افزود: در سه هفته پایانی لیگ ستارگان قطر الاهلی را همراهی می کنم.