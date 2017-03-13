مجتبی جباری: یک هفته دیگر بر می گردم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که دچار مصدومیت شده است، به روزنامه «الرایه» قطر گفت: یک هفته کارهای درمانی را دنبال می کنم و سپس به تمرینات گروهی تیم اضافه می شوم.
وی افزود: در سه هفته پایانی لیگ ستارگان قطر الاهلی را همراهی می کنم.
هافبک ایرانی تیم فوتبال الاهلی قطر اعلام کرد که مصدومیتش یک هفته بیشتر طول نمی کشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری که دچار مصدومیت شده است، به روزنامه «الرایه» قطر گفت: یک هفته کارهای درمانی را دنبال می کنم و سپس به تمرینات گروهی تیم اضافه می شوم.
وی افزود: در سه هفته پایانی لیگ ستارگان قطر الاهلی را همراهی می کنم.
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