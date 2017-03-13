به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با همکاری تعدادی از مؤسسات و مراکز علمی پژوهشی با تکیه بر اسناد نویافته و تحقیقات جدید قصد برگزاری همایش بینالمللی با موضوع صدمین سالگرد دوره نخست استقلال جمهوریهای قفقاز را دارد.
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، از محققان و پژوهشگران دعوت میکند با ارسال مقالات خود در محورهای ذیل بر غنای هر چه بیشتر این همایش بیفزایند.
محور های همایش :
• نقش عوامل داخلی و خارجی در شکلگیری این جمهوریها
• شباهت و تفاوتهای دولتسازی در سه جمهوری
• تعامل، رقابت و تقابل سه کشور نواستقلالیافته
• تغییر اسامی اماکن در قفقاز
• جایگاه قفقاز در نظام بینالملل در دوره فوق
• نهادها و مؤسسات ایرانی در قفقاز
• بررسی مواضع رسانههای بینالمللی درباره تحولات قفقاز
• جایگاه زبان و رسم الخط فارسی و عربی در قفقاز
• جمهوریهای سهگانه قفقاز از نگاه آمار
• نقش نخبگان سیاسی سه کشور در تحولات دوره فوق
• بازتاب تحولات قفقاز در میان نخبگان و رسانههای ایرانی
• علل عدم تداوم حیات جمهوری های قفقاز
• علل عدم عضویت جمهوری های قفقاز در جامعه ملل
• ظهور و سقوط جمهوری خود خوانده ارس در نخجوان
• بررسی نقش انرژی در تحولات این دوره
• نقش عوامل خارجی و داخلی در اختلافات قومی در قفقاز
• بررسی مناسبات سه کشور نواستقلالیافته قفقاز با ایران
• بررسی روابط بلشویکها و عثمانیها
• بررسی تأثیر حضور انگلیسیها و عثمانیها در قفقاز
• اقدامات ژنرال کنسولگری ایران در تفلیس و کنسولگری ایران در قفقاز
• مسأله قفقاز در کنفرانس ورسای
• روسهای سفید
• کریدور بادکوبه ـ باتومی
• تأثیر سقوط جمهوریهای قفقاز بر ایران
• بررسی نقش فرانسه، آلمان و امریکا در تحولات قفقاز در این دوره
چکیده مقالات :
در یک صفحه A۴ حداکثر ۳۰۰ کلمه با واژگان کلیدی با word ۲۰۱۰ به همراه مشخصات کامل نویسنده شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، رشته تحصیلی، نشانی پستی، پست الکترونیکی، شماره تلفن ثابت و همراه به نشانی Ghafghaz@iihs.ir ارسال دارند.
مقالات :
پس از تأیید چکیده مقالات توسط کمیته علمی همایش برای ارسال مقالات با نویسنده تماس گرفته خواهد شد.
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰تیر ماه ۱۳۹۶ / ۱۱ جون ۲۰۱۷
مهلت ارسال مقالات: ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶ / ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷
زمان برگزاری: آذر ۱۳۹۶ / نوامبر و دسامبر ۲۰۱۷
محل برگزاری: تهران
نکات قابل توجه :
ــ زبان رسمی همایش فارسی میباشد ولی شرکتکنندگان خارجی میتوانند به زبان روسی و انگلیسی مقالات خود را ارائه نمایند.
ــ هزینه ثبتنام، اسکان، بلیط رفت و برگشت نویسندگان مقالات پذیرفته شده خارجی به عهده برگزارکنندگان خواهد بود.
برگزارکنندگان :
• رئیس همایش: دکتر موسی فقیه حقانی
• دبیر علمی همایش: دکتر حسین احمدی
• دبیر اجرایی همایش: آقای سید محمدرضا دماوندی
دبیرخانه همایش:
تهران: خیابان شهید فیاضی (فرشته سابق) میدان فرشته نبش چناران پلاک ۱۵ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تلفن: ۸- ۹۸۲۱۲۲۶۰۴۰۳۷ +
نمابر: ۹۸۲۱۲۲۶۰۲۰۹۶+
www.iichs.ir
E-mail: Ghafghaz@iichs.ir
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