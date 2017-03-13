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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۰

به همت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران؛

همایش صدمین سالگرد استقلال جمهوری‌های قفقاز برگزار می شود

همایش صدمین سالگرد استقلال جمهوری‌های قفقاز برگزار می شود

همایش بین المللی صدمین سالگرد دوره نخست استقلال جمهوری‌های قفقاز، به همت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با همکاری تعدادی از مؤسسات و مراکز علمی پژوهشی با تکیه بر اسناد نویافته و تحقیقات جدید قصد برگزاری همایش بین‌المللی با موضوع صدمین سالگرد دوره نخست استقلال جمهوری‌های قفقاز را دارد.

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، از محققان و پژوهشگران دعوت میکند با ارسال مقالات خود در محورهای ذیل بر غنای هر چه بیشتر این همایش بیفزایند.

محور های همایش :

•  نقش عوامل داخلی و خارجی در شکل‌گیری این جمهوری‌ها 

•  شباهت و تفاوت‌های دولت‌سازی در سه جمهوری 

•  تعامل، رقابت و تقابل سه کشور نواستقلال‌یافته 

•  تغییر اسامی اماکن در قفقاز  

•  جایگاه قفقاز در نظام بین‌الملل در دوره فوق 

•  نهادها و مؤسسات ایرانی در قفقاز 

•  بررسی مواضع رسانه‌های بین‌المللی درباره تحولات قفقاز 

•  جایگاه زبان و رسم الخط فارسی و عربی در قفقاز  

•  جمهوری‌های سه‌گانه قفقاز از نگاه آمار 

•  نقش نخبگان سیاسی سه کشور در تحولات دوره فوق 

•  بازتاب تحولات قفقاز در میان نخبگان و رسانه‌های ایرانی 

•  علل عدم تداوم حیات جمهوری های قفقاز 

•  علل عدم عضویت جمهوری های قفقاز در جامعه ملل

•  ظهور و سقوط جمهوری خود خوانده ارس در نخجوان 

•  بررسی نقش انرژی در تحولات این دوره 

•  نقش عوامل خارجی و داخلی در اختلافات قومی در قفقاز  

•  بررسی مناسبات سه کشور نواستقلال‌یافته قفقاز با ایران 

•  بررسی روابط بلشویکها و عثمانی‌ها 

•  بررسی تأثیر حضور انگلیسی‌ها و عثمانی‌ها در قفقاز 

•  اقدامات ژنرال کنسولگری ایران در تفلیس و کنسولگری ایران در قفقاز 

•  مسأله قفقاز در کنفرانس ورسای 

•  روسهای سفید 

•  کریدور بادکوبه ـ باتومی 

•  تأثیر سقوط جمهوری‌های قفقاز بر ایران 

•  بررسی نقش فرانسه، آلمان و امریکا در تحولات قفقاز در این دوره  

چکیده مقالات :

در یک صفحه A۴  حداکثر ۳۰۰ کلمه با واژگان کلیدی با word ۲۰۱۰  به همراه مشخصات کامل نویسنده شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، رشته تحصیلی، نشانی پستی، پست الکترونیکی، شماره تلفن ثابت و همراه به نشانی Ghafghaz@iihs.ir ارسال دارند.

مقالات : 
پس از تأیید چکیده مقالات توسط کمیته علمی همایش برای ارسال مقالات با نویسنده تماس گرفته خواهد شد.

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰تیر ماه ۱۳۹۶ / ۱۱ جون ۲۰۱۷ 

مهلت ارسال مقالات: ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶ / ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ 

زمان برگزاری: آذر ۱۳۹۶ / نوامبر و دسامبر ۲۰۱۷ 

محل برگزاری: تهران

نکات قابل توجه :

ــ زبان رسمی همایش فارسی می‌باشد ولی شرکت‌کنندگان خارجی می‌توانند به زبان روسی و انگلیسی مقالات خود را ارائه نمایند.

ــ هزینه ثبت‌نام، اسکان، بلیط رفت و برگشت نویسندگان مقالات پذیرفته شده خارجی به عهده برگزارکنندگان خواهد بود.

برگزارکنندگان :

•  رئیس همایش: دکتر موسی فقیه حقانی

•  دبیر علمی همایش: دکتر حسین احمدی

•  دبیر اجرایی همایش: آقای سید محمدرضا دماوندی

دبیرخانه همایش:

تهران: خیابان شهید فیاضی (فرشته سابق) میدان فرشته نبش چناران پلاک ۱۵ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تلفن:  ۸- ۹۸۲۱۲۲۶۰۴۰۳۷ + 
نمابر:  ۹۸۲۱۲۲۶۰۲۰۹۶+
www.iichs.ir
E-mail: Ghafghaz@iichs.ir

کد مطلب 3930932
محمد مهدی ملکی

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