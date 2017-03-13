به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با همکاری تعدادی از مؤسسات و مراکز علمی پژوهشی با تکیه بر اسناد نویافته و تحقیقات جدید قصد برگزاری همایش بین‌المللی با موضوع صدمین سالگرد دوره نخست استقلال جمهوری‌های قفقاز را دارد.

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، از محققان و پژوهشگران دعوت میکند با ارسال مقالات خود در محورهای ذیل بر غنای هر چه بیشتر این همایش بیفزایند.

محور های همایش :

• نقش عوامل داخلی و خارجی در شکل‌گیری این جمهوری‌ها

• شباهت و تفاوت‌های دولت‌سازی در سه جمهوری

• تعامل، رقابت و تقابل سه کشور نواستقلال‌یافته

• تغییر اسامی اماکن در قفقاز

• جایگاه قفقاز در نظام بین‌الملل در دوره فوق

• نهادها و مؤسسات ایرانی در قفقاز

• بررسی مواضع رسانه‌های بین‌المللی درباره تحولات قفقاز

• جایگاه زبان و رسم الخط فارسی و عربی در قفقاز

• جمهوری‌های سه‌گانه قفقاز از نگاه آمار

• نقش نخبگان سیاسی سه کشور در تحولات دوره فوق

• بازتاب تحولات قفقاز در میان نخبگان و رسانه‌های ایرانی

• علل عدم تداوم حیات جمهوری های قفقاز

• علل عدم عضویت جمهوری های قفقاز در جامعه ملل

• ظهور و سقوط جمهوری خود خوانده ارس در نخجوان

• بررسی نقش انرژی در تحولات این دوره

• نقش عوامل خارجی و داخلی در اختلافات قومی در قفقاز

• بررسی مناسبات سه کشور نواستقلال‌یافته قفقاز با ایران

• بررسی روابط بلشویکها و عثمانی‌ها

• بررسی تأثیر حضور انگلیسی‌ها و عثمانی‌ها در قفقاز

• اقدامات ژنرال کنسولگری ایران در تفلیس و کنسولگری ایران در قفقاز

• مسأله قفقاز در کنفرانس ورسای

• روسهای سفید

• کریدور بادکوبه ـ باتومی

• تأثیر سقوط جمهوری‌های قفقاز بر ایران

• بررسی نقش فرانسه، آلمان و امریکا در تحولات قفقاز در این دوره

چکیده مقالات :

در یک صفحه A۴ حداکثر ۳۰۰ کلمه با واژگان کلیدی با word ۲۰۱۰ به همراه مشخصات کامل نویسنده شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، رشته تحصیلی، نشانی پستی، پست الکترونیکی، شماره تلفن ثابت و همراه به نشانی Ghafghaz@iihs.ir ارسال دارند.

مقالات :

پس از تأیید چکیده مقالات توسط کمیته علمی همایش برای ارسال مقالات با نویسنده تماس گرفته خواهد شد.

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰تیر ماه ۱۳۹۶ / ۱۱ جون ۲۰۱۷

مهلت ارسال مقالات: ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶ / ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷

زمان برگزاری: آذر ۱۳۹۶ / نوامبر و دسامبر ۲۰۱۷

محل برگزاری: تهران

نکات قابل توجه :

ــ زبان رسمی همایش فارسی می‌باشد ولی شرکت‌کنندگان خارجی می‌توانند به زبان روسی و انگلیسی مقالات خود را ارائه نمایند.

ــ هزینه ثبت‌نام، اسکان، بلیط رفت و برگشت نویسندگان مقالات پذیرفته شده خارجی به عهده برگزارکنندگان خواهد بود.

برگزارکنندگان :

• رئیس همایش: دکتر موسی فقیه حقانی

• دبیر علمی همایش: دکتر حسین احمدی

• دبیر اجرایی همایش: آقای سید محمدرضا دماوندی

دبیرخانه همایش:

تهران: خیابان شهید فیاضی (فرشته سابق) میدان فرشته نبش چناران پلاک ۱۵ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

تلفن: ۸- ۹۸۲۱۲۲۶۰۴۰۳۷ +

نمابر: ۹۸۲۱۲۲۶۰۲۰۹۶+

www.iichs.ir

E-mail: Ghafghaz@iichs.ir