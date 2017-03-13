دست به دست، یک کمپین و چند نشان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی است که کمپینی تحت عنوان «دست به دست» با حمایت بی‌نظیر بسیاری از افراد مشهور جامعه و به طور خاص احسان علیخانی مجری برنامه سه ستاره، توسط سایت نیازمندی‌های آنلاین شیپور با همکاری شبکه سه سیما و برنامه سه ستاره شروع به کار کرده است.

شاید در نگاه اول این طرح صرفاً یک طرح خیریه مدت دار به نظر برسد، اما ارزشی که ضمن آن به جامعه القا می‌شود، چه از لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی به مراتب مهم‌تر و ماندگارتر خواهد بود. این کمپین در واقع در قالب یک طرح خیرخواهانه، فرهنگی را در کشور آموزش و رواج می‌دهد که جای خالی آن به شدت احساس می‌شود و آن چیزی نیست جز فرهنگ معامله کالای دست دوم و جلوگیری از رواج مصرف گرایی بی‌رویه. این کمپین نشان می‌دهد که چگونه معامله این نوع کالاهای به ظاهر غیر قابل استفاده برای صاحبین آن‌ها، می‌تواند نیاز خیلی از افراد دیگر را برطرف کند.

معامله و خرید و فروش کالاهای دست دوم در کشورهای بزرگ و ثروتمند دنیا هم امری عادی بوده و شدیداً رواج دارد، به طوری که افراد از طبقات مختلف و مخصوصاً قشر جوان و دانشجو که درآمد آنچنانی ندارند تقریباً تمام نیازهای کالایی خود را به این صورت برطرف می‌سازند.

در ایران اما این موضوع هنوز آن‌چنان جا افتاده نیست. در حالی که این امر و فرهنگ سازی در راستای آن دقیقاً در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم داشته باشد. این کمپین و مواردی از این دست می‌تواند موجب تضعیف فرهنگ مصرف گرایی و جلوگیری از اصراف بی‌رویه شود، که متاسفانه این فرهنگ در کشور ما وجود دارد و بهبود وضعیت موجود نیاز به اقداماتی این چنینی دارد.

مورد دیگر این که در اجرای مواردی از این دست، طرف‌های درگیر معمولاً محدود هستند، از یک طرف شرکت، فرد یا نهادی خاص و از طرف دیگر جامعه خاصی از افراد نیازمند. اما در نحوه اجرای این کمپین تفاوت‌هایی دیده می‌شود و آن اینکه تقریباً تمام افراد جامعه در این پویش ملی درگیر می‌شوند و هرکس می‌تواند به نوبه خود سهمی در این حرکت ملی داشته باشد و این نوعی فضای همدلی را در بین مردم کشور به‌وجود خواهد آورد. به بیان دیگر مردم نیاز مردم را برطرف می‌کنند نه یک گروه خاص نیاز یک گروه خاص دیگر، که البته هر دو مورد قابل تقدیر هستند.

نکته جالب توجه دیگر در این حرکت ملی حمایت بی‌سابقه افراد مشهور برای ترویج موارد ذکر شده بود. عادل فردوسی‌پور، رامبد جوان، کیمیا علیزاده، رضا یزدانی، رضا رشیدپور، بهنوش بختیاری و بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران و مجریان دیگر از جمله کسانی بودند که در معرفی و توسعه این حرکت ملی نقش مهمی داشتند.

خاطر نشان می‌شود هر یک از هموطنان عزیز که تمایل به شرکت در این حرکت ملی دارند، می‌توانند به راحتی وارد صفحه اختصاصی کمپین در وبسایت شیپور شوند و به درج آگهی اقلام مورد نظر خود اقدام کنند.