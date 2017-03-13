شرکت ایران در نمایشگاه کتاب نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب نجف اشرف، روز پنجشنبه (۱۹ اسفندماه) با حضور پرشور زائران ایرانی به همت آستان مقدس علوی (ع) در جوار حرم امیرالمؤمنین علی (ع)، آغاز به کار کرده است و تا ۲۸ ماه جاری ادامه دارد.

در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ ناشر از کشورهای عراق، جمهوری اسلامی ایران و لبنان شرکت کرده‌اند که در زمینه‌های مختلف دینی، مذهبی، تاریخی، فرهنگی، مهندسی و ... به عرضه مکتوبات و محصولات خود می‌پردازند.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق با در اختیار داشتن غرفه مجزا، کتاب و محصولات هنری، فرهنگی، دینی و اعتقادی و همچنین، تبیین دیدگاه‌های امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و شهید محمد باقر صدر با موضوعات انقلاب اسلامی و تفکرات انحرافی تکفیری‌ها عرضه می‌کند.