به گزارش خبرنگار مهر، نشست معرفی و نقد و جشن امضا رمان «بیوه‌کشی» نوشته یوسف علیخانی در مجتمع ناشران قم برگزار می‌شود.

بیوه‌کشی نخستین اثر داستانی علیخانی در ژانر رمان است که در اردیبهشت ماه سال جاری از سوی نشر آموت منتشر شد. داستان این رمان درباره یک باور قدیمی در میان ساکنان الموت است که در صورت مرگ شوهر یک زن، وی باید به عقد برادران وی در آید. این باور با مرگ عجیب هفت برادر قهرمان این داستان، محور رویدادهای این رمان را شکل می‌دهد.

این رمان پس از انتشار تاکنون در هفت نوبت تجدید چاپ شده است.

مراسم معرفی و جشن امضا این کتاب روز چهارشنبه ۲۵ اسفند از ساعت ۱۶ در مجتمع ناشران شهر قم واقع در بلوار معلم، مجتمع ناشران قم، طبقه سوم، سرای ناشران برگزار می‌شود.