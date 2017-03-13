به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع رسانه های نوین در عصر رسانه، خطرها و پتانسیل های آنها با حضور مینو بدیعی، دکتر هادی البرزی و محمدرضا اصنافی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه البرزی با بیان اینکه ماهیت فضای مجازی اهمیت ویژه ای دارد، گفت: فضای مجازی از زمان ایجاد اینترنت ، فعالیت خود را آغاز کرد.

وی به تاریخچه ای در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: رقابت میان شوروی سابق و امریکا در دوران جنگ سرد تا جایی پیش رفت که انسان را به کره ماه بفرستند. در میان این رقابت میان دو قطب قدرت جهان، پروژه اینترنت پا به عرصه گذاشت که روز به روز در حال پیشرفت است.

این استاد دانشگاه شناسایی ماهیت فضای مجازی را در پاسخگویی به فرصت ها و تهدیدهای حاصل از آن لازم و ضروری دانست و گفت: در ارتباطات سه رکن پیام، فرستنده و گیرنده آن مطرح است و ما باید بدانیم در دنیای مجازی فعلی این سه رکن نسبت به رسانه های پیشین چه تغییری داشته است.

البرزی در ادامه گفت: فضای مجازی هرسه رکن ارتباطات را مورد تغییر قرار داده است.به عبارت دیگر در گذشته گیرنده، پیام را دریافت می کرد و ارتباطی با فرستنده نداشت یعنی تعاملی وجود نداشت.از سوی دیگر علاوه بر تغییر مخاطب ، پیام نیز متکثر و متنوع شده است و خود کاربران نیز به تولید پیام می پردازند.

وی با بیان اینکه رسانه های رسمی باید به سمت صحت و دقت اخبار حرکت کنند گرچه از لحاظ سرعت مطلوب است، گفت: تولیدات حرفه ای رسانه های رسمی تحت الشعاع تولیدات غیرحرفه ای کاربران قرار گرفته، به دلیل اینکه هیچ اطلاعاتی جز پیام های مخاطبان وجود ندارد و خبرنگاری در آن لحظه برای ثبت خبر وجود نداشته است. وجود رسانه های رسمی نیاز است چون صحت و دقت خبر را بالا می برد و تفسیر خبر را به اطلاعات اضافه می کند. مردم باید بدانند در فضایی که آسیب زا است چه باید بکنند ولی این سلب مسئولیت از حاکمیت نمی کند.

در ادامه این برنامه اصنافی گفت: در این حوزه کشورهایی که صاحب تکنولوژی نبوده اند و مانند ما منفعل بودند، ضربه بیشتری خورده اند. خودمان می گوییم نزدیک به ۸۰ درصد پهنای باند کشور خرج تلگرام می شود و حدود ۲۰ درصد هم اینستاگرام و بقیه شبکه ها هستند و مقدار کمی از آن برای کارهای دیگر است.

بدیعی در ادامه گفت: سیر تحول ارتباطات از ۴۰۰ سال پیش با رسانه مادر یعنی مطبوعات آغاز شد و با اختراع رایانه که شباهت زیادی به مغز انسان دارد به این نقطه رسید و از طریق توانایی های بالای این ابزار به نشر اطلاعات و تغییر افکار عمومی می پردازد.

وی با بیان اینکه تمام رسانه ها در خدمت سیاست هستند، گفت: اینترنت ابزاری برای نشر افکار افراد سیاسی شد و در عصر اینترنت مخاطب یک انسان ساده و منفعل نیست ، کاملا پویاست و می تواند پیام خود را در لحظه ابراز کند.

این روزنامه نگار، پیام در عصر حاضر را به عنوان یک رسانه معرفی کرد و گفت: هر تکنولوژی که در زمینه ارتباطات ایجاد می شود ابزاری در دست بشر است.بنابراین خود بشر تعیین می کند که این فناوری برای او مفید یا معضل باشد و خود فناوری مشکلی ایجاد نمی کند بلکه تفکر سیاسی آسیب زننده است.