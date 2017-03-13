تاثیر شگفت انگیز شهر فرش در تولید و اقتصاد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حتما از اهمیت دیرینه جایگاه فرش در میان ایرانیان و تاثیرگذاری گسترده آن روی شکوفایی اقتصاد ایران در دوران باستان آگاهید. فرش ایرانی نه تنها در داخل کشور بلکه در فراسوی مرزها نیز از علاقمندان بیشماری برخوردار است و از این حیث، امروزه نیز می‌توان آن را یک صنعت موثر در اقتصاد کشور برشمرد.

با گذشت تنها سه سال از آغاز فعالیت شهر فرش کمتر کسی می‌تواند موفقیت این مجموعه و تاثیر گذاری آن بر تولید و اقتصاد ملی را انکار کند. تحولی که شهر فرش با ایجاد فرهنگ جدید خرید در صنعت فرش پدید آورده، به شکوفایی مجدد این صنعت کمک شایانی کرده است. چرا که پیش از آن، فرش کالایی محسوب می شد که هر ده تا ۱۵ سال خریداری می‌شد اما با ورود این مجموعه به حوزه فرش، این بازه زمانی به پنج سال کاهش یافت که نوید خوبی برای فرشبافان و گسترش فرصتهای شغلی برای آنان محسوب می‌شد چرا که می‌توانست زمینه لازم برای رونق اقتصادی در این حوزه را ایجاد کند. شهر فرش همچنین با ارائه فرش‌های متناسب با توان اقتصادی اقشار مختلف جامعه موجب طراوت در میان مردم شده است.

شهر فرش با طراحی نظام هوشمند فروش موفق شده تا گامی مهم را در ممانعت ورود بی‌رویه فرش‌های خارجی به بازار داخلی برداشته باشد. بنابر ادعای سیدمهدی موسوی، مدیرعامل شهر فرش، این مجموعه با نوآوری‌های بسیاری همراه بوده و تا به حال مدلی اینچنینی وجود نداشته چرا که توانسته ضمن به کارگیری افرادی که قادر به ایجاد جذابیت بوده‌اند، مدل قابل توجهی را ارائه کند و بر رکود و تورمی فائق آید که گریبان گیر صنایع مختلف بوده است.

شگفتی آفرین امروز دنیای فرش رضایتمندی‌های گسترده ای را برای خریداران فراهم آورده، به گونه‌ای که افراد نام آشنایی به خرید از این مجموعه اقدام کرده‌اند و از آن میان می‌توان به بازیگرانی همچون حمید لولایی، کمند امیرسلیمانی و نصرالله رادش اشاره کرد. این هنرمندان، رضایتمندی خود از شهر فرش را مرهون تنوع زیاد فرش ها، تطابق آنها با هر سلیقه، پارکینگ بزرگ و رایگان، مساحت عالی و عدم وجود طرح ترافیک دانسته اند. شهاب حسینی، یکی از بازیگران بنام ایرانی نیز با تایید توجیهات اقتصادی اقدامات فرهنگی این مجموعه، معتقد است شهر فرش برخلاف سایر برندها صرفا به دنبال تبلیغ خود نیست.

اولین اسپانسر موفق فیلم‌های سینمایی در صنعت فرش، با مورد حمایت قرار دادن فیلم های ایرانی تولید شده در داخل کشور از مسائل فرهنگی غافل نبوده و از منظری دیگر به اقتصاد کشور کمک کرده است. شهاب حسینی به فیلمهای تحت حمایت شهر فرش از جمله «برادرم خسرو» و همینطور «خورشید نیمه شب» اشاره می‌کند که قرار بود در جشنواره فیلم فجر حضور یابد.

آنگونه که شهاب حسینی می‌گوید هدف دیگر این مجموعه حمایت از کارگردانان جوان و ناشناخته‌ای است که باید حمایت شوند. مدیر عامل شهر فرش در خصوص اهداف فرهنگی شهر فرش می‌گوید: «کالای فرش با فرهنگ مردم عجین شده و تار و پود، رنگ، طرح و نقش چیزهایی هستند که همه با آن درگیر هستیم به همین دلیل به فکر سفیر برند افتادیم تا به عبارتی میان فرهنگ و تجارت و صنعت پیوند ایجاد کنیم. همین موضوع سبب شد آقای شهاب حسینی به ما بپیوندند و این اتفاق برای نخستین بار بود که در ایران می‌افتاد.»

شهر فرش حامی فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش

امروزه شهر فرش، پا را فراتر گذاشته و حمایت خود از جامعه را به ارائه تسهیلات و خدمات گسترده به فرهنگیان عزیز ارتقا داده است. مواردی چون خرید اقساطی تمامی فرش‌ها و اختصاص باشگاه فرهنگیان به این قشر زحمتکش جامعه از جمله مزایایی است که می‌توان به آنها اشاره کرد. کارمندان آموزش و پرورش و نیز بازنشستگان آن می‌توانند خدمات ویژه زیر را دریافت کنند:

۱- دریافت جایزه بدون قرعه کشی که شامل پژو ۲۰۶، گوشی آیفون، سفر خارجی و صدها جایزه دیگر

۲- بهره مندی از تخفیف‌های پلکانی، نقدی و ویژه فرهنگیان

۳- شرکت در قرعه‌کشی‌های مختص فرهنگیان و دریافت هدایای استثنائی به علاوه دریافت بن خرید کالای معتبرترین فروشگاه‌های کشور

شهر فرش برنده جنگ فرشی‌ها در فضای مجازی

شهر فرش در فضای آنلاین نیز دستخوش تغییرات و بهبودهایی شده‌است. وب‌سایت شهر فرش که نامزد دریافت تندیس برترین وب‌سایت در نهمین جشنواره‌ی وب ایران بوده، سعی کرده تا مطالب خوبی در زمینه‌های آشنایی با انواع فرش، نگهداری آن‌ها، نکاتی در خصوص انتخاب فرش و خانه‌آرایی در بخش وبلاگ یا مجله‌ خود با کاربران به اشتراک بگذارد. البته اگر زمان یا شرایط مناسبی برای مطالعه‌ی این مطالب ندارید می‌توانید به این مطالب گوش دهید.

اگر قصد خرید فرش هم نداشته‌باشید می‌توانید با همراهی شهر فرش در شبکه‌های اجتماعی شانس خود را برای برنده شدن خودروی تیوولی شهر فرش امتحان کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی shahrfarsh.com/shegeftaneh مراجعه کنید.

استفاده از ویژگی فوق العاده لایو ویدئوی اینستاگرام در کنار پخش زنده قرعه‌کشی‌های ویلاهای رویای شهر فرش از طریق تلگرام و وب‌سایت شهر فرش برای اولین بار در از دیگر افتخارات این مجموعه به شمار می‌آید. در این راستا بهره‌گیری از آژانس‌های تبلیغاتی حرفه ای همچون آژانس نبلیغاتی تمام خدمت نگین هزاره سوم و آژانس بازاریابی و تبلیغات دیجیتال ورسا، به پیشتاز بودن شهر فرش در این عرصه کمک شایانی کرده است. دور از واقعیت نیست ادعا کنیم شهر فرش در فضای مجازی نسبت به رقبای خود حرف اول را می‌زند که نامزدی کسب برترین وب‌سایت از میان ۴۰۰۰ وب سایت و پس از ۲۰ روز داوری، مهر تاییدی بر این موضوع به شمار می‌رود.

در شهر فرش، هر ماه دو ویلا به هموطنان و در قالب قرعه کشی شگفتانه اهدا می‌شود که به صورت زنده در اینستاگرام، وب سایت شهر فرش و کانال رسمی تلگرام این مجموعه و البته شبکه‌های صدا و سیما پخش می‌شود و آخرین مورد آن نیز در ۱۷ اسفندماه با حضور امیر کربلایی و حمیدرضا حامی انجام شد. خودروی «تیوولی» از دیگر هدایایی است که هموطنان می‌توانند آن را بدون هیچگونه خریدی از شهر فرش دریافت کنند.

سرافراز از آزمونی سخت میان فرشی‌ها

به جرات اظهار می‌کنیم از پس آزمونی سخت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای صنعت داخلی برآمده‌ایم و تاثیر گذاری ما بر اشتغال زایی، تولید و اقتصاد ملی امری بدیهی است. قطعا رسیدن به چنین جایگاهی برای تمامی صاحبان صنایع آسان نخواهد بود.