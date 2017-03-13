جانسون: اختلافات ترکیه و هلند به عنوان اعضای ناتو نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک تُرک، «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس امروز در اظهاراتی به محورهای مطرح در رایزنی تلفنی خود با «مولود چاوش اوغلو» همتای ترکیه ای اش اشاره کرد.

وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با «رابرت پستو» مجری شبکه تلویزیونی ITV به وی گفت: دقایقی پیش «مولود چاوش اوغلو» با من تماس گرفت. به وی گفتم که از سفر او به لندن استقبال می کنم. هیچ چیز نمی تواند مانع این دیدار باشد.

«بوریس جانسون» در ادامه ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان دو کشور ترکیه هلند حل و فصل گردد.

وی تأکید کرد: اختلافات دو کشور عضو ناتو برای ما نگران کننده است و لذا امیدواریم که به زودی حل شود.

لازم به ذکر است، ترکیه ۱۶ آوریل سال جاری میلادی شاهد برگزاری همه پرسی قانون اساسی پیشنهادی اردوغان است؛ اقدامی که با مخالفت کشورهای اروپایی همراه گردیده است.

کشورهای اروپایی اصلاحات قانون اساسی ترکیه را گامی در راستای تثبیت قدرت «تَک نفره» اردوغان می دانند.

پیش از این نیز، آلمان از سفر وزیر دادگستری ترکیه برای شرکت در تجمع تبلیغاتی اتباع تُرک در این کشور جلوگیری کرده بود.

دو روز پیش نیز، پس از اینکه هلند اجازه فرود هواپیمای حامل «مولود چاوش‌ اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به این کشور را نداد؛ جنگ لفظی سختی میان «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «مارک روت» (Mark Rutte) نخست وزیر هلند درگرفت؛ به نحوی که اردوغان آمستردام را به تحریم های ویژه ای تهدید کرد.

گفتنی است سخنرانی مقامات ترکیه ای در راستای تبلیغ به نفع همه پرسی قانون اساسی ترکیه که برای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی است؛ انجام می گیرد.