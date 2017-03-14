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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۵۹

ناظم الشریعه در گفتگو با مهر:

در بازی اول با عراق سردرگم بودیم/ تیم ملی فوتسال سه بدنساز ندارد

در بازی اول با عراق سردرگم بودیم/ تیم ملی فوتسال سه بدنساز ندارد

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران می گوید شاگردانش در بازی اول مقابل عراق سردرگم بودند.

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی اش از شرایط تیم ملی بعد از دو بازی تدارکاتی مقابل عراق در شیراز گفت: ما تیم ملی را تبدیل به تیم جوانی کرده ایم. برای همین بازیکنان نیاز به بازی تدارکاتی دارند. در همین راستا خواستیم که عراق برای بازی با ما به ایران بیاید.

وی افزود: از آنجا که بازیکنان جدید در تیم ملی هماهنگ نبودند، در بازی اول یک مقدار سردرگم بودند. با این حال کل بازی دست ما بود و در نهایت ۳ بر ۲ پیروز شدیم. بلافاصله بعد از بازی، فیلم مسابقه را برای بازیکنان آنالیز و نقاط ضعفشان را گوشزد کردم. آنها هم متوجه این مسئله شدند و در بازی دوم به برد پرگل دست یافتیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: ما تیم جوانی را روانه مسابقات داخل سالن آسیایی می کنیم. برای همین فدراسیون از ما حمایت کند و بازی های تدارکاتی در نظر بگیرد. بحث تجربه برای بازیکنان جوان خیلی مهم است.

ناظم الشریعه در خصوص لغو بازی تیم ملی با ازبکستان هم گفت: من هم شنیده ام که این بازی لغو شده است. هنوز مسابقه دیگری به جای ازبکستان فراهم نشده است و البته زمانی هم نداریم.

وی در خصوص حضور سه مربی بدنساز روی نیمکت تیم ملی در بازی با عراق، تصریح کرد: چه کسی گفته ما سه مربی بدنساز داریم؟ جلیل دوران که از قبل با ما همکاری داشته است. «الینی سیلوا» مربی برزیلی هم که به تازگی با فدراسیون قرارداد بسته و ما از او خواستیم به شیراز بیاید. دلیل حضور الینی در این دیدار این بود که شرایط فیزیکی بازیکنان را ببیند و بر اساس آن برای اردوی فروردین ماه برنامه ریزی کند.ضمن اینکه قصد داریم برای مربیان ایرانی با تدریس الینی دوره های بدنسازی در نظر بگیریم.

کد مطلب 3931940

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