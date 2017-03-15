منصوریان سرمربی، مدیر، پزشک، سرپرست و همه کاره استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال روز دوشنبه یک بازی حساس و سرنوشت ساز در آسیا داشت؛ دیدار با تیم لوکوموتیو ازبکستان، تیمی که شاکله اصلی تیم ملی کشور ازبکستان را تشکیل می‌دهد.

شاگردان علیرضا منصوریان مقابل لوکوموتیو بازی قابل قبولی به نمایش گذاشتند و در نهایت پیروز مسابقه شدند تا این تیم در سومین دیدار آسیایی‌اش هم مثل اغلب بازی‌های یکی، دو ماهه اخیرش از کارشناسان و هوادارانش نمره قبولی بگیرد.

نکته عجیب اما برنامه ها و کارهای فشرده علیرضا منصوریان در تیم استقلال است؛ تا جایی که او جور اغلب افرادی که در این باشگاه مسئولیت دارند را یک تنه به دوش می کشد. فهرست زیر اقداماتی است که منصوریان طی یکی، دو روز مانده به بازی با لوکوموتیو انجام داد در حالی که باید تمرکزش روی مسائل فنی تیم معطوف باشد.

۱- جلسه با یکی از حامیان مالی باشگاه برای حل مشکلات مالی.

۲- جلسات متعدد با مدیرعامل به منظور حل مشکلات بازیکنان.

۳- هماهنگی‌های لازم برای مطلوب شدن شرایط تیم در اردوی ۴۸ ساعته.

۴- سر و کله زدن با بازیکنان به مظور جلوگیری از انجام مصاحبه علیه برخی از مدیران.

۵- آنالیز تیم مقابل.

۶- برگزاری یکی دو جلسه تمرین بعد از ۵ روز اعتصاب، آن هم با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا.

بازی با لوکوموتیو به اتمام رسید و استقلال در این مسابقه با دو گل به برتری رسید. منصوریان حالا با اتمام این مسابقه باید به مشکلات دیگر این باشگاه رسیدگی کند که برخی از مهمترین کارها به این شرح است:

۱- جلسه صبحگاهی در روز سه شنبه با یکی از موسسات مالی-اعتباری به منظور حل مشکلات مالی باشگاه.

۲- مراجعه حضوری به پلیس مهاجرت برای حل مشکل خروجی پادوانی و همسرش تا آنها بتوانند در ایام تعطیلات سفری به کشور برزیل داشته باشند!

۳- پیگیری واریز شدن بخشی از مبلغ قرارداد بازیکنان به حساب آنها تا بازیکنان راضی به حضور در تمرین شوند.

۴- پیگیری مصدومیت ووریا غفوری و آخرین شرایط او.

۵- حضور در تمرین و مدیریت کردن تمرین ریکاوری تیمش.

این بخشی از برنامه کاری سرمربی تیمی است که از نیم فصل دوم به این طرف منقلب شده و این توان را دارد که هر تیمی اعم از داخلی و خارجی را شکست بدهد.

منصوریان به جز اموری که جزو شرح وظایف یک سرمربی در فوتبال است، ناچار است سایر امور تیمش را هم پیگیری کند تا خیالش از همه جهت راحت باشد. منصوریان برای استقلال تنها یک سرمربی نیست. او برای این تیم مدیر اجرایی، سرپرست، مدیر تدارکات و مدیر مالی است و خلاصه خلاء همه مسئولان دیگر را پر می‌کند.