توان دفاعی کشور در حال گسترش است/ خطر نفوذ تفکر غیر انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری شامگاه سه‌شنبه در همایش «حوزه علمیه و آرمان‌های امام(ره) و مقام معظم رهبری» که توسط دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در سالن همایش مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار شد، اظهار داشت: وجه مشترک سپاه و حوزه علمیه حفظ انقلاب اسلامی و کمک به توسعه آن است.

وی با بیان اینکه برقراری نظام جمهوری اسلامی ثمره سال‌ها مجاهدت علما بوده است، گفت: اکنون این انقلاب به ظرفی برای گسترش انقلاب اسلامی و توسعه دین خدا در جهان تبدیل شده است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری حوزه علمیه قم را مادر نظام دانسته‌اند، افزود: از آنجایی که امروز سخن انقلابی‌گری زیاد است باید یک تجزیه و تحلیلی از انقلاب داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به صورت کلی انقلاب را باید در بعد داخلی و خارجی نگاه و تحلیل کنیم که در بعد خارجی بیداری انقلاب و جبهه مقاومت انقلاب نمایان است و این به‌هم ریختگی در دنیای استکبار بدون تردید از اثرات انقلاب اسلامی بوده است.

بعد خارجی انقلاب در حال توسعه و قدرت گرفتن است

سردار جعفری با بیان اینکه جبهه مقاومت انقلاب قدرت کمونیسم شرق را از هم پاشید و به یاری خدا در حال از هم پاشیدن قدرت غرب است، گفت: بعد خارجی انقلاب روز به روز در حال توسعه و قدرت گرفتن است و دشمن در هیچ کدام از برنامه‌های خود موفق نبوده است.

وی با اشاره به اینکه اگر جبهه مقاومت انقلاب نبود معلوم نبود سرونشت سوریه چگونه بود، گفت: از زمانی که داعش شکل گرفته انسجام در داخل نیروهای انقلاب برای دفاع بیشتر شده و آنها با شور و نشاطی به مراتب بیشتر از آنچه در بسیجیان دوران دفاع مقدس وجود داشت مبارزه می‌کنند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بعد داخلی انقلاب اشاره کرد و افزود: در امنیت و دفاع امروز مشکلی در کشور نداریم و با مجاهدت‌هایی که صورت گرفته روز به روز در حال گسترش توان دفاعی هستیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، انقلاب را به پنج مرحله پیروزی بر رژیم، استقرار نظام اسلامی، اسلامی شدن دستگاه‌های نظام، جامعه و تشکیل جامعه جهانی اسلامی تقسیم بندی کرده‌اند، گفت: در بعضی از این مراحل دچار عقب ماندگی هستیم.

خطر اصلی کشور تفکر غیر انقلابی با مبنای اسلام آمریکایی است

سردار جعفری دیدگاه و تفکر غیر انقلابی با مبنای اسلام آمریکایی را خطر اصلی کشور دانست و ابراز داشت: این دیدگاه در برخی منصب‌های کشوری نفوذ کرده و در دانشگاه‌ها در حال ترویج علوم انسانی و فرهنگ غربی هستند که این مسائل نگران کننده است.

وی با بیان اینکه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باید در دنیا نمونه شود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب چند سال قبل خطاب به سپاه اینگونه فرمودند که باید معنای واقعی پاسداری را بفهمید و بدانید پاسداری به موقع، درست و غیر محافظه کارانه داشته باشید.

نیازمند یاری حوزویان هستیم

فرمانده سپاه پاسداران با طرح این سؤال که باید چه کار کنیم تا پاسداری ما غیر محافظه کارانه شود، عنوان کرد: موارد گوناگونی می‌تواند در این امر به ما کمک کند از جمله پیاده شدن حدود الهی در جامعه و اسلامی شدن همه دستگاه‌ها که در این راه نیازمند یاری همه به ویژه حوزویان هستیم.

وی با بیان اینکه نقش حوزه‌های علمیه برای کمک به عبور از موانع که مقابل انقلاب است را نباید نادیده گرفت، گفت: باید در عرصه‌های ایجابی که مشکل نرم افزاری و نظریه پردازی داریم توجه جدی شود.

سردار جعفری در پایان تأکید کرد: مشکل اصلی کشور این است که امروز دیدگاه غربی، لیبرالی و غیر انقلابی در بسیاری از مسؤلان وجود دارد و این‌ها در دانشگاه‌های غربی و یا با دروس غربی که در دانشکاه‌های داخل ترویج شده تحصیل کرده‌اند.