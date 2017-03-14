حوزه علمیه باید پاسخگوی همه نیازهای نظام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی شامگاه سه‌شنبه در همایش «حوزه علمیه و آرمان‌های امام(ره) و مقام معظم رهبری» که به همت دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در سالن همایش مدرسه دارالشفاء با حضور سردار سجعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: حوزه علمیه باید تلاش کند تا همواره انقلابی بماند و رهبر معظم انقلاب نیز بر این مسئله تأکید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه باید مولد اندیشه و فکر انقلابی باشیم تا قدم به قدم به اهدافی که مد نظرمان است نزدیک شویم، افزود: اگر بخواهیم بر اساس ارزش‌های انقلاب مبتنی باشم باید در عرصه‌های گوناگون حضور فعال و جدی داشته باشیم.

امام جمعه قم با طرح این سؤال که برای تحقق آرمان‌های بزرگ و غلبه بر موانع پیش رو چه روش‌هایی را باید بپیماییم، گفت: انقلابی ماندن در ابعاد مختلف پیامدهایی دارد که باید به آنها توجه کرد.

لزوم حرکت حوزه در ترازی که مورد نظر امام و رهبری است

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به درستی حرکت کنیم باید به رفع کاستی‌های موجود بپردازیم، گفت: باید دقت کنیم تا حوزه در ترازی که مورد نظر امام و رهبری بوده است حرکت کند.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه باید حوزه عصر انقلاب با عصر انزوا در تولید علم و فکر متفاوت باشد، توضیح داد: حوزه علمیه‌ای را تجربه کردیم که به دلیل سیاست‌های استکباری در انزوا قرار داشت و با درخشش خورشید انقلاب در متن تحولات جامعه قرار گرفت و از تنگناهای تحریمی بیرون آمد و نقش آفرین شد.

وی با بیان اینکه حوزه با وجود سرمایه‌های علمی اما هنوز پاسخگوی همه نیازهای نظام نیست، عنوان کرد: این یک مخاطره و کاستی است که باید برطرف شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور تصریح کرد: کاستی در فقه و علوم انسانی وجود دارد و در بسیاری از حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی با عرضه اندیشه عمیق که باید رخ دهد فاصله داریم که در این صورت افکاری از بیرون، دانشگاه‌های ما را شکل می‌دهند.

وی با بیان اینکه همه اساتید باید با دانش و برخوردی قوی وارد حوزه علوم اجتماعی و انسانی بشوند، گفت: حوزه الهیات جدید و دانش‌های متعدد در دین شناسی در جهان بخشی است که باید حوزه علمیه در آن کار جدی انجام دهد.

آبت الله اعرافی با تأکید بر اینکه حوزه در ذات خود، مقاوم و انقلابی است و بر اساس اندیشه عقلی پژوهشگران و علمای بزرگ شکل گرفته، افزود: حوزه‌ای که تحت تأثیر اندیشه‌های غلط قرار ندارد و سیاست گریز نیست در تراز اندیشه امام راحل و مقام معظم رهبری قرار دارد.

حوزه در مسائل اجتماعی حرف برای گفتن دارد

وی با بیان اینکه با تحلیل حوزه در محور سیاست متوجه می‌شویم که این حوزه منطق با سیاست برخورد می‌کند و دچار سکولاریسم مدرن و سنتی نمی‌شود، عنوان کرد: محور مهم حوزه‌ای که در تراز اندیشه بزرگان قرار دارد حوزه‌ای است که در برابر جامعه و زندگی اجتماعی مردم حساس است و همیشه غمخوار مردم بوده است.

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه اگر حوزه در مسائل اجتماعی حرفی برای گفتن دارد باید مطرح کند، تصریح کرد: در خصوص برنامه ششم حوزه با منطق اسلامی حرف‌هایی برای گفتن دارد که طی جزوه‌ای آن را به خدمت مراجع و رهبر انقلاب ارائه شده است.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه پایه افکار ما کتاب و سنت است، گفت: شجاعت موضوع مهمی است که باید آن را از امام راحل بیاموزیم.

وی افزود: یأس و نا امیدی از تغییر و تحول و نیز دور شدن حوزه علمیه از بدنه جامعه از آسیب‌هایی است که باید به آن‌ها توجه نماییم.

نقش و جایگاه مراجع در حوزه صیانت و حفظ شود

مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که طلبه به حوزوی بودن خود افتخار نماید، گفت: نقش و جایگاه بزرگ مراجع و اساتید در حوزه باید صیانت و حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه نظام بر اساس پایه فکری که در حوزه تولید می‌شود باید اداره شود، گفت: حوزه در برابر نظام وظیفه دفاع، نقد و مقابله با انحرافات را دارد.

آیت الله اعرافی ابراز داشت: نیازهای متنوعی داریم که باید برای آن‌ها نیرو تربیت کنیم و گرچه در این خصوص اقداماتی شده اما همکاری بیشتر روحانیون و اساتید حوزوی را می‌طلبد.

وی در پایان به مسائلی از جمله آسیب شناسی مستمر در حوزه، توجه به علوم عقلی و کلامی، تقویت قدرت فقاهت در برابر مقابله با هجمه‌ها، توجه به هنر و مسائل اخلاقی در حوزه که مورد تأکید رهبری و بزرگان حوزه است اشاره کرد.