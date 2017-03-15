صدور بیش از ۱۰۰۰ گواهینامه حفظ و مفاهیم قرآن طی سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته حجت الاسلام مجتبی راد مسئول امور صدور گواهینامه‌های آموزشی مؤسسه، این گواهینامه ها برای حفظ اجزاء ۱ ، ۳ ،۷ ، ۱۵ جزء و حفظ کل قرآن و دوره های اول تا سوم کتابهای آموزش مفاهیم قرآن ۲۴ تا ۷۲ درس قرآن آموزان بوده است.

وی افزود: مهد قرآن استان های تهران تعداد ۲۹۸ ، مازندران (بهشهر) ۲۱۸ ، استان یزد با ۱۵۵ فقره گواهینامه و استانهای قزوین ، مرکزی ، گلستان ( مینودشت )، خراسان رضوی ( کاشمر ) ، زنجان ( ابهر ) ، فارس ، لرستان ، کرمان ، خراسان شمالی ، سمنان ، همدان ( نهاوند ) ، قم ، خوزستان (دزفول) ، گیلان (رشت) ، آذربایجان غربی (خوی) و کرمانشاه در امر توسعه مهارت آموزش حفظ و مفاهیم قرآن به اقشار مختلف جامعه تلاش کرده‌اند.

یادآور می شود از مجموعه گواهینامه های صادر شده سال ۱۳۹۵ تعداد ۹۴ گواهینامه مربوط به حافظان کل قبول شده در هشتمین دوره آزمون سراسری حفظ کل همراه با ترجمه و تدبر (ترنم وحی) می باشد.

بر اساس برنامه های راهبردی مؤسسه کشوری مهد قرآن ، توجه جدی به آموزش های پژوهشی در امر حفظ ، مفاهیم و تأکید بر اصل جدایی ناپذیری قران کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام اولویت برنامه های آموزشی حافظان قرآن عضو مؤسسه مهد قرآن قرار دارد.

شایان ذکر است گواهینامه های قبول شدگان حفظ و مفاهیم قرآن با امضاء حجت الاسلام والمسلمین فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیأت امنا مؤسسه مهد قرآن ، استاد شهریار پرهیزکار رئیس هیئت علمی و استاد کریمی معاون آموزش این مؤسسه مهد می شود.