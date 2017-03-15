به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مسعود رضایی منفرد مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید با بیان اینکه آمار بسیار بالایی از گردشگران نوروزی، در لحظه تحویل سال در مجموعه تخت‌جمشید خواهند بود، افزود: «با توجه به این موضوع، مراسم تحویل سال (درصورت مساعد بودن وضعیت جوی)، در محوطه ورودی تخت‌جمشید، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و برپایی سفره هفت‌سین برگزار خواهد شد.»

رضایی‌منفرد ادامه داد: «برنامه‌های متنوعی برای رفاه حال بهتر گردشگران و مسافران نوروزی درنظر گرفته شده که از آن جمله می‌توان به استقرار ۱۰۰ نفر راهنمای افتخاری و کارگروه‌های تخصصی در همین راستا اشاره کرد که در ایام نوروز آماده عرضه خدمات به گردشگران خواهند بود.»

به‌گفته مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، برپایی دو نمایشگاه عکس در موزه تخت‌جمشید و تالار جنب موزه، راه‌اندازی کارگاه سنگ‌تراشی، استقرار گروه‌های تخصصی نوروزی شامل گروه اطلاع‌رسانی، حفاظت و مرمت، باستان‌شناسی، رادیو، همیار میراث‌فرهنگی، پشتیبانی، عمرانی و سامان‌دهی، گم‌شدگان، راه‌اندازی کارگاه مرمت اشیای موزه‌ای برای بازدید عموم، اجرای جنگ شادی در ایام نوروز، پخش تیزرهای اطلاع‌رسانی ازطریق مانیتور، اطلاع‌رسانی محیطی ازطریق کارگروه رادیو ــ که شامل اطلاعات تاریخی ویژه‌برنامه‌های نوروزی است ــ از دیگر برنامه‌های فرهنگی است که برای ایام نوروز تهیه و تدارک دیده شده است.

او در ادامه افزود: «غرفه همیار میراث‌فرهنگی نیز مطابق سال‌های گذشته در ورودی تخت‌جمشید دایر خواهد بود که کودکان به‌همراه خانواده‌های خود، ضمن فراگیری آموزش‌های لازم، درخصوص بازدید مناسب و قانون‌مند از اماکن تاریخی کارت مخصوص همیار میراث‌فرهنگی دریافت خواهند کرد. در روزهای چهارم و پنجم فروردین‌ماه نیز، مجموعه تخت‌جمشید، با برگزاری کنسرت موسیقی در سالن گیت ورودی تخت‌جمشید به‌صورت رایگان پذیرای گردشگران خواهد بود.»

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید ساعات بازدید از مجموعه‌های هخامنشی نقش رستم، نقش رجب و تخت‌جمشید را در تعطیلات نوروزی از ساعت ۸ صبح به‌صورت یکسره تا ۱۷:۳۰ اعلام کرد و افزود: «۵۰هزار بروشور راهنما چاپ شده است و به‌صورت رایگان در اختیار مسافران و گردشگران نوروزی مجموعه تخت‌جمشید قرار خواهد گرفت.»