مؤسسه آموزش عالی اسراء دانش پژوه می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسراء: مؤسسه آموزش عالی حوزوی اسراء تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، در رشته های فلسفه اسلامی و تفسیر و علوم قرآنی در مقطع سطح ۳ (کارشناسی ارشد)، برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از میان طلاب پایه ۹ دانش پژوه می پذیرد.

از مزایای پذیرش در مؤسسه آموزش عالی حوزوی اسراء می توان به اعطای مدرک تحصیلی سطح ۳ (کارشناسی ارشد)، اولویت تدریس در واحدهای آموزشی تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، امکان تحصیل در مقطع سطح ۴، اولویت در پروژه های تحقیقاتی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، معرفی به مراکز علمی متقاضی و همچنین تأمین حجره برای طلاب مجرد اشاره کرد.

طلاب علاقه مند می توانند جهت نام نویسی و اطلاع از شرایط پذیرش تا ۲۰ فروردین ۹۶ به پایگاه اینترنتی مراکز تخصصی مدیریت حوزه های علمیه به آدرس www.mt.ismc.ir مراجعه کنند و یا از ساعت ۱۴ الی ۲۰ با شماره ۴۳-۳۷۸۴۱۸۴۱ تماس بیرند.

لازم به ذکر است، آزمون ورودی مؤسسه آموزش عالی حوزوی اسراء جمعه ۱۵ اردیبهشت است و این مؤسسه نیز در قم، خیابان شهداء(صفائیه)، کوچه ۱۹ جنب دفتر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی قرار دارد.