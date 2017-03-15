اعتراض انجمن صنفی مدیران رسانه درباره شرایط مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن صنفی مدیران رسانه، متن این بیانیه به شرح زیر است:

آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری

امروز و در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵، مدیران رسانه‌ها با انبوهی از مشکلات روبه‌رو هستند و هر روز گرای نیز بر گره‌های کور حوزه فعالیت رسانه‌ها افزوده می‌شود. در حوزه‌های مختلفی همچون وزارت دارایی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و شهرداری‌ها، برخوردهای سلیقه‌ای و قوانین دست و پا گیر مانع فعالیت دفاتر رسانه‌هاست. علاوه بر این، اخبار افزایش تعرفه کاغذ توسط وزارت صنعت و معدن، گرفتن مالیات از آگهی‌های چاپ شده در مطبوعات و همچنین تصویب معاف نشدن چاپ نشریات از مالیات آخرین ضربه‌ها بر پیکر نحیف رسانه‌های مکتوب است.

آقای رئیس جمهور

متاسفانه، در بحث یارانه مطبوعات نیز قول و وعده جنابعالی برای تخصیص صددرصدی و پرداخت کامل یارانه مطبوعات توسط آقای نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، نقض شده است. ایشان همچون روزهای پایانی سال ۹۴ و ماجرای برداشت مبلغی هنگفت از یارانه مطبوعات و تزریق آن به روزنامه درآمدزای دولت! امسال هم با بدعهدی نسبت به تخصیص نکردن صد در صدی یارانه مطبوعات، شروع سال جدید را به کام مدیران رسانه‌ها تلخ کرده است.

در چنین شرایطی که هر روز شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونی بیگانه رشد قارچ گونه‌ای دارند، معنای این فشارها چیست؟ آیا قرار است مدیران رسانه‌ها در آستانه‌ی انتخابات با این حجم از مشکلات، گرفتاری‌ها و ناامیدی که در دل‌شان موج می‌زند، شور و شعف شرکت در انتخابات را میان مردم زنده نگه دارند؟

جنابعالی مستحضرند اهالی مطبوعات امروز تاریخ‌نگاران بی‌ادعایی هستند که در ثبت وقایع تاریخی برای آیندگان تلاش می‌کنند.

رسانه‌ها با تمام برخوردهای قهری که با آنان می‌شود، هنوز مشتاقانه به رسالت خود وفادارند، اما از جنابعالی توقع و انتظار دارند به وعده‌های دولت تدبیر و امید، نسبت به حمایت از رسانه‌های خصوصی که آخرین پرچم داران اخلاق مداری در حرفه‌ی روزنامه‌نگاری هستند، تحقق بخشید.

در پایان، ضمن اعتراض به تصویب قوانین و لوایح مختلف در تهدید فعالیت رسانه‌های غیر دولتی در هیئت دولت، که صراحتا به بند ۷ ماده‌ ۴ لایحه‌ اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع درخواست افزایش تعرفه واردات کاغذ توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت و تخصیص نیافتن صددرصدی یارانه‌ی مطبوعات توسط ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه اشاره می‌کنیم؛ بنابراین، پیگیری فوری حضرت عالی، در رسیدگی به موارد و مشکلات حوزه‌ی رسانه، را درخواست می‌کنیم.

انجمن صنفی مدیران رسانه