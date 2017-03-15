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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۰۸

کشف یک بسته مشکوک در ساختمان وزارت دارایی آلمان

کشف یک بسته مشکوک در ساختمان وزارت دارایی آلمان

منابع خبری به نقل از پلیس آلمان از کشف یک بسته مشکوک در ساختمان وزارت دارایی این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس آلمان امروز اعلام کرد که بسته مشکوکی را در ساختمان وزارت دارایی این کشور کشف کرده است.

بنا به گزارش فایننشال تایمز، پلیس آلمان با انتشار پیامی در یکی از شبکه های اجتماعی در این باره اعلام کرد: این بسته در ساعت ۰۹:۳۰ صبح (به وقت محلی) به بخش نامه های پُستیِ این وزارتخانه تحویل شد.

پس از اعلام این رویدار، پلیس برخی از کارکنان وزارت دارایی آلمان را از این مکان تخلیه کرد.

در این رابطه، خبرهایی نیز منتشر شده است که بسته مذکور را حاوی مواد منفجره اعلام کرده اند؛ اخباری که تا کنون از سوی پلیس آلمان تأئید نشده است.

کد مطلب 3933839

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