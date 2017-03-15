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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۳۰

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا:

مدرکی دال بر شنود مکالمات ترامپ توسط اوباما در اختیار نداریم

مدرکی دال بر شنود مکالمات ترامپ توسط اوباما در اختیار نداریم

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که هیچ مدرکی که ادعای ترامپ در مورد شنود مکالماتش توسط اوباما را اثبات کند، در اختیار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «سی اِن اِن»، «دوین نونز» (Devin Nunes) رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا امروز اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر اثبات ادعای «دونالد ترامپ» در مورد شنود مکالماتش از سوی دولت باراک اوباما را در اختیار نداشته و نیز از وزارت دادگستری آمریکا خواسته است تا مدارکی در حمایت از ادعای ترامپ را تا ۲۰ ماه مارس سال جاری میلادی در اختیار کنگره قرار دهد.

«دوین نونز» رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا با شرکت در یک کنفرانس خبری در این باره اعلام کرد: هیچ شاهدی دالّ بر وقوع چنین رویدادی وجود نداشته و بر این اساس معتقدم که شنودی از مکالمه های ترامپ در برج وی وجود نداشته است.

خبر دیگر در این رابطه اینکه «جیمز کومی» (James Comey) رئیس اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) قرار است تا ساعاتی دیگر در کمیته قضائی مجلس سنای آمریکا حاضر شده و در این باره به ارائه گزارشی بپردازد.

کد مطلب 3933883

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