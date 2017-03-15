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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۰۹

گوترش: داعش در سوریه بازارهای بردگی ایجاد کرده است

گوترش: داعش در سوریه بازارهای بردگی ایجاد کرده است

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که داعش بازارهای بردگی و کنیزی را در سوریه به راه انداخته است و با انتشار کتاب هایی، عناصر خود را به گردآوری زنان و تجارت با آنها ترغیب و هدایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دبیرکل سازمان ملل به اقدامات غیرانسانی تروریست های داعش در سوریه واکنش نشان داد.

در همین راستا، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: داعش بازارهای بردگی و کنیزی را در سوریه به راه انداخته است و با انتشار کتاب هایی، عناصر خود را به گردآوری زنان و تجارت با آنها ترغیب و هدایت می کند.

این جنایات داعش به سوریه محدود نیست و قبل از آن نیز در عراق بارها تکرار شده است؛ پیش از این دیده بان حقوق بشر گزارش داده بود که داعش سال گذشته بیش از ۵۲۷۰ زن و دختر را ربوده که اکثر آنها ایزدی بوده اند. حدود ۳۱۰۰ تن از آنها هنوز در اسارت هستند.

بردگی سیستماتیک داعشی ها از زمان اشغال موصل (دومین شهر بزرگ عراق) در سال گذشته آغاز شد. زنان ایزدی به عنوان ابزار عضو گیری داعش نیز استفاده می شوند.

به گفته کارشناسان مقابله با تروریسم، در تمامی موارد اشغالگری داعش، زنان نیز ربوده می شوند، به شهرهای مختلف ارسال شده و بین عناصر داعش تقسیم می شوند.

به گفته یک کارشناس، این اقدام فاجعه بار داعش، انسان را به یاد جنگ جهانی دوم و اقدامات نازی ها می اندازد.

یکی از دختران ایزدی که مدتی را در اسارت داعش گذرانده وسپس گریخته، می گوید: «من نمی خواهم به آنها چیزی بگویم، فقط می خواهم آنها را بکشم.»

کد مطلب 3933888

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