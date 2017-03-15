جمهوری اسلامی با فداکاری مردم بر همه سختی ها پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در ادامه برنامه های دیدار صمیمی خود با خانواده معظم شهدا و جانبازان، در دیدار حیدر بنایی جانباز ۷۰ درصد قطع نخاعی انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۶۰ و به دست منافقین به درجه جانبازی نائل گشته است، با اشاره به اینکه همسران جانبازان، به ویژه جانبازان قطع نخاعی با رسیدگی به حال همسران جانباز خود فداکاری زیاد و عظیمی انجام می دهند، گفت: جانبازان و خانواده معظم آنان مایه افتخار همه ما و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

رییس جمهور با اشاره به خاطره ای که این جانباز انقلاب اسلامی از همراهی اش در سال ۱۳۶۰ برای حفاظت از روحانی تعریف کرد، اظهار داشت: این نظام روزهای بسیار سختی را از سر گذرانده و شاید سال ۶۰ یکی از سخت ترین این ایام باشد. در آن ایام هم دشمن خارجی به مرزهای ما حمله کرده بود، هم دشمنانی خونخوارتر از داعشیان در داخل ، مردم و نظام را آماج شدیدترین حملات تروریستی خود قرار داده بودند و هم در عرصه بین المللی دشمنی و توطئه های متعدد و متنوعی متوجه جمهوری اسلامی بود.

روحانی افزود: خداوند مقام امام خمینی (ره) را متعالی کند که با رهبری ایشان و فداکاری و پیروی مثال زدنی مردم از امام امت، توانستیم از این مسیر سخت عبور کنیم. شهیدان و جانبازان زیادی تقدیم راه استقرار و بقای این انقلاب و نظام شده اند تا این جمهوری اسلامی در گذر از این مسیر سخت در برابر همه دشمنان پیروز و سرافراز باشد.

رییس جمهور تصریح کرد: امثال شما جانبازانی که بیش از ۳۰ سال سختی ها و رنج جانبازی را تحمل کرده اند و همسران و خانواده شما فقط با توکل بر خدا و اطمینان از رضایت خداوند و اجر بزرگی که در انتظار شماست توانسته اید این همه سختی را تحمل کنید و از خداوند متعال درخواست می کنم که شما را سلامت بدارد و اجر شما و خانواده تان را مضاعف گرداند.

حیدر بنایی جانباز ۷۰ درصد قطع نخاعی انقلاب اسلامی، در خرداد سال ۱۳۶۰ زمانی که به عنوان مسئول ستادهای عملیاتی کمیته های انقلاب اسلامی انجام وظیفه می کرد، توسط تیمی از منافقین کوردل ترور شد.

بنایی در دیدار خود با رییس جمهوری با ذکر خاطره ای گفت که وقتی در سال ۱۳۶۰ دکتر روحانی در اثر تصادف به بیمارستان منتقل می شوند، او مسئول حفاظت از ایشان بوده است.