رمانی تازه از داریوش مهرجویی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات به نگار در روزهای پایانی سال رمانی جدید از داریوش مهرجویی نویسنده و سینماگر ایرانی را با عنوان «من یک مقتولم» منتشر کرد.

این رمان سومین رمان داریوش مهرجویی را بعد از «آن رسید لعنتی» و «دو خاطره» است که در سال جاری به چاپ می رسد.

«من یک مقتولم» رمانی است که بنابر سنت معمول آثار مهرجویی روایتی است از زندگی مشترک زوجی تحصیل‌کرده و روشن‌فکر از طبقه متوسط اجتماع که بحران در زندگی‌شان رخ میدهد.

در این کتاب سیما و کسری (دو شخصیت اصلی داستان) در همان ابتدا با بحرانی که به ظاهر بحران نیست مواجه می‌شوند و تا پایان داستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

مهرجویی با سیاه نمایی مهاجرت و مشکلاتی که در پی دارد سعی در به تصویر کشیدن زوالِ زندگی‌های مدرنی را دارد که سودای مهاجرت عقل را از سرشان پرانده است.

این رمان در ۱۰۳ صفحه با قیمت ۹۰۰۰ تومان از سوی نشر به نگار منتشر شده است.