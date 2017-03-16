آذربایجان شرقی بیش از ۳.۹ میلیون نفر جمعیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، داود بهبودی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نتایج اجمالی و کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ کشور که از سوم مهر تا ۲۸ آبان طول کشید اخیرا توسط مرکز آمار ایران اعلام شد.

وی افزود: اطلاعاتی که منتشر شده نشان می دهد جمعیت سرشماری شده استان در سال ۱۳۹۵ تعداد سه میلیون و ۹۰۹ هزار و ۶۵۲ نفر است که نسبت به سال ۹۰ تعداد ۱۸۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده و به عبارت دیگر متوسط نرخ رشد جمعیت استان ۰.۹۷ درصد در سال است.

بهبودی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت استان همچنان از میانگین نرخ رشد جمعیت کشور پایین است، اضافه کرد: در سال ۹۰ نیز متوسط نرخ رشد جمعیت استان ۰.۹۸ درصد بود، درحالی که میانگین نرخ رشد جمعیت کشور عدد ۱.۲۴ درصد است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی عواملی مثل الگوهای زاد و ولد و موج مهاجرت را در نرخ رشد جمعیت استان‌ها ماثر دانست و ادامه داد: در استان ما نرخ زاد و ولد پایین و نرخ مهاجرت بالا و در نتیجه همواره نرخ رشد جمعیت پایین است.

وی در عین حال خاطرنشان ساخت: سهم جمعیتی استان از کل کشور ۴.۸۹ درصد است؛ یعنی از حدود ۸۰ میلیون جمعیت کشور به میزان ۴.۸۹ درصد در آذربایجان شرقی ساکن هستند.

بهبودی اعلام کرد: از جمعیت استان ۷۲ درصد شهری و ۲۸ درصد نیز روستایی هستند و افزایش جمعیت شهرها ناشی از عواملی مثل تبدیل روستاهای بزرگ به شهر، اتصال روستاهای مجاور به شهرها و مهاجرت روستانشینان به شهرها است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی جمعیت شهری استان را دو میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۲۴ نفر و جمعیت روستایی استان را نیز یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۲۲۰ نفر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تبریز با یک میلیون و ۷۷۳ هزار و ۳۳ نفر ۴۲ درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده، ابراز داشت: شهرستان مراغه با ۲۶۲ هزار و ۶۰۴ نفر و شهرستان مرند با ۲۴۴ هزار و ۹۷۱ نفر که هر کدام ۶.۲۵ درصد جمعیت استان را شامل می شوند، به ترتیب بعد از تبریز پرجمعیت ترین شهرهای استان به شمار می روند.

این مسئول اضافه کرد: شهرستان چاراویماق با ۳۱ هزار نفر و خداآفرین با ۳۳ هزار نفر جمعیت با اختصاص کمتر از یک درصد جمعیت استان به خود به ترتیب کم جمعیت ترین شهرستان های استان هستند.

بهبودی با بیان اینکه شهرستان اسکو با ۳۲ درصد افزایش جمعیت و پس از آن مراغه با ۸ درصد بیشترین افزایش جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند، اذعان داشت: تبریز با افزایش حدود ۷۸ هزار نفری جمعیت میزان رشد جمعیت خود را به ۴.۶ درصد رسانده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی تصریح کرد: نرخ باسوادی جمعیت استان نسبت به سرشماری قبل با ۲.۶ درصد افزایش به ۸۴.۷ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در استان آذربایجان شرقی یک میلیون و ۲۲۳ هزار خانوار زندگی می کنند و میانگین تعداد افراد خانوار ۳.۲ است، افزود: یک میلیون و ۹۸۹ هزار و ۴۰۰ نفر از جمعیت استان را مردان و یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۲۵۲ نفر را نیز زنان تشکیل می دهند.