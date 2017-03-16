کشف ۵۰۰ میلیارد ریال محموله قاچاق در قشم

به گزارش خبرنگار مهر، قادر مرشدی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اولویت اول کاری دریابانی قشم تأمین امنیت و حفاظت از مرزهای آبی کشور است.

وی رواج قاچاق و عوامل آنها را مخل امنیت کشور دانست و اظهار داشت: طی سال جاری از ابتدا تا کنون بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال کشفیات انواع مواد قاچاق در در آب های خلیج فارس توسط یگان دریابانی جزیره قشم صورت گرفته است.

مرشدی قوانین و سیاست های سازمان منطقه آزاد را از مشکلات عدیده در مسیر فعالیت های دریابانی برای کاهش کالاهای قاچاق نام برد و اظهارداشت: جنوب جزیره قشم به علت همجواری با کشور عمان و تأمین امنیت آب های کشور، تمرکز دریابانی را بیشتر معطوف خود ساخته است. از طرفی کالا با قوانین منطقه آزاد و با گمرکی ناچیز به راحتی وارد جزیره می شود و بعد از تخلیه با توجه به طول ۱۲۰کیلومتری جزیره قشم، و سخت بودن کنترل آن، اقدام به قاچاق کالا به بندرعباس و شهر های اطراف می کنند.

فرمانده یگان دریابانی شهرستان قشم گفت: منطقه آزاد قشم سیاست تجاری را در پیش گرفته است و اقدام به واردات و فروش زمین های خود کرده است و هیچ گونه فعالیت صنعتی در سازمان منطقه آزاد قشم بوجود نیامده است تا مشکلات بیکاری جوانان که روز به روز بیشتر می شود کاهش دهد، در نتیجه جوانان برای امرار معاش دست به قاچاق می زنند.

این مسئول از کاهش میزان قاچاق در آب های استان نسبت با سال گذشته سخن گفت و افزود: قاچاق همیشه وجود داشته و میزان آن کاهش نیافته بلکه این برنامه ریزی و برطرف نمودن مشکلات و نقاط ضعف بوده که منجر به کاهش ورود کالای قاچاق به کشور شده است.

وی اضافه کرد:گماشتن ناو گروه جزایر لارک و هنگام، افزایش شناور های گشت، شناسایی و انسداد مکان های تخلیه و بارگیری یا همان مکان های بارانداز، راه اندازی پاسگاه شمال جزیره، گشت های روزنامه، شناسایی و سامان دهی شناور های بدون هویت و تلاش در هویت دار شدن شناور ها را می توان از عمده عوامل در کاهش کالای قاچاق دانست.

مرشدی تصریح کرد:۱۳۹۸ قایق و شناور پلاک گذاری شده اند و ۱۵۹۸ قایق دیگر شناسایی شده اند که بدون پلاک و بی هویت هستند که از آنها خواسته شده تا در اسرع وقت نسبت به دریافت پلاک اقدام کنند.

این مسئول به مهمترین کالا های کشف شده در طی سال ۹۵ نیز اشاره کرد و اذعان داشت: مواد مخدر، پتو، ال ای دی، سیگار و تنباکو، تجهیزات ماهواره ای، گازوئیل، تلفن همراه، لوزم برقی، پوشاک، اوازم آرایشی، لوازم خانگی، مواد خوراکی نظیر میوه،برنج، چای و خشکبار، اسباب بازی، مهمات،خودرو و موتور سیکلت، لوازم یدکی وسایل نقلیه، احشام و فراورده های شیلاتی از مهمترین این کالاهای قاچاق هستند.

مرشدی افزود: ایجاد بستر امنیت در دریا ها و افزایش ظریب ایمنی شناور ها در ایام نوروز بالا رفته است و با متخطیان احتمالی برخورد قانونی خواهد شد و در این راستا گشت ها به صورت روزانه صورت می گیرد. به گونه ای که بیش از ۴۸۰گشت در طول یک سال جاری انجام شده است.