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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۳۷

نصرالله عبداللهی خبر داد:

ورود وزیر ورزش به اعتصاب بازیکنان استقلال/ دست‌هایی در کار است!

ورود وزیر ورزش به اعتصاب بازیکنان استقلال/ دست‌هایی در کار است!

سرپرست تیم فوتبال استقلال از ورود وزیر ورزش و جوانان برای حل مشکل بی پولی بازیکنان این تیم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال استقلال به دلیل عمل نکردن باشگاه به تعهداتش تمرینات را تعطیل کردند تا شاید از این طریق بتوانند مسئولان را تحت فشار قرار دهند تا مشکلاتشان را حل کنند.

نصرالله عبداللهی شامگاه پنجشنبه در مورد آخرین وضعیت اعتصاب بازیکنان استقلال گفت: به هر حال برخلاف قولی که داده شده بود مبلغی به بازیکنان پرداخت نشد و آنها هم تصمیم گرفتند با این روش اعتراض شان را به مسئولان نشان دهند.

سرپرست تیم فوتبال استقلال ادامه داد: مسئولان باشگاه در تلاش بودند تا از طریق اسپانسر پولی را به تیم تزریق کنند اما یکی از حامیان تیم به تعهداتش عمل نکرد و تا ظهر پنجشنبه پولی به بازیکنان داده نشد.

عبداللهی از ورود وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت: به دنبال پیگیری های آقای افتخاری عصر پنجشنبه وزیر ورزش دستور پیگیری دادند و با تاکید ایشان یکی از حامیان تیم درحال حل مشکل استقلال است و فکر می کنم پول به حساب بازیکنان واریز شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این اتفاق برای استقلال رخ داده است گفت: خود من هم گیج شده ام. پول آمده بود و قرار بود به بازیکنان داده شود اما دست هایی در کار است که این اتفاق نیفتد. خودم هم نمی دانم چه کسانی هستند اما دستی در کار بود که این پول پنجشنبه به بازیکنان نرسد. 

کد مطلب 3934459
رضا خسروي

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