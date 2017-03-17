به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی، خطیب موقت تهران در نماز جمعه این هفته در مصلای امام خمینی (ره) در جریان خطبه های اول با اشاره به اینکه تقوا سرمایه دنیوی و اخروی است گفت: ما در این دنیا به بازار وارد شدیم و نیاز داریم چیزهایی را تهیه کنیم که برای آن به سرمایه لازم است.

وی افزود: بهشت و عزت جاودانه چیزهایی است که می خواهیم در این بازار بخریم و برای خرید آن سرمایه تقوا را نیاز داریم. باید بکوشیم تا تقوا داشته باشیم.

موحدی کرمانی با گرامی داشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ادامه داد: شناخت شخصیت حضرت زهرا بسیار دشوار است. پیامبر فرمود فاطمه پاره جگر من است، او مادر من است. احترامی که پیامبر به فاطمه زهرا (س) می کند احترامی است که فرزند بر مادر می کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: در جامعه دینی و اسلامی باید نماز با کیفیت نمازی که حضرت فاطمه (س) می خواند، خوانده شود متاسفانه گاهی نماز خوانده می شود اما حضور قلب و تمرکز نیست.

موحدی کرمانی گفت: به پدرمان، مادران، نخبگان و علما توصیه می کنم لذت خواندن نماز را به فرزندان بچشانند. لذتی که در شان انسان است، انس با خداوند است.

وی در خطبه های دوم نماز جمعه با اشاره به اینکه در آستانه سال جدید هستیم، یک سال بر ما گذشت، چقدر ارتقا داشتیم و آیا اصلا رشدی داشتیم یا نه گفت: این محاسبه بسیار مهم است.

موحدی کرمانی افزود: به یاد مستضعفان و نیازمندان بودن یکی از مسائل مهم شب عید نوروز است باید دل مهربان نسبت به همه انسانها داشته باشیم و همه را دوست داشته باشیم.

وی ادامه داد: نقطه مقابل کمک به مستضعفان ظلم است وای برکسی که به مردم ظلم و ستم کند، وای بر حکومتی که اساس آن ظلم باشد، حکومت با ظلم باقی نخواهند ماند، توصیه می کنم به قضات دادگاه مراقبت کنند که مبادا در حق مردم ظلم شود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه آمریکا ثابت کرد که دشمن ماست ادامه داد: یک بار تجربه کردن بس است، قرار بود بعد از شش ماه تمام تحریم ها برداشته شود اما نه تنها برداشته نشد بلکه تحریم های دیگر هم به بهانه های واهی مثل حقوق بشر اضافه شد.

وی با اشاره به مسئله اقتصاد مقاومتی گفت: انتظار می رود به مسئله اقتصاد مقاومتی بیشتر توجه شود. این جمله از رهبری است که فرمود ادامه وضع موجود در تولید یعنی بیکاری و این ربطی به آمریکا ندارد برای بیکاری خانمان سوز هر چه زودتر فکری کنید. اثر جلسات و سمینارها در زمینه رفع مشکلات مردم چیست. مشکلات معیشتی مردم دغدغه عمیق رهبری و مجلس خبرگان است.

موحدی کرمانی با اشاره به ارتباط بین دولتمردان و مردم گفت: محبت بین دولت و مردم عامل وحدت است، مبادا بین مردم و دولتمردان حائلی باشد که مردم نتوانند مشکلات خود را بگویند البته زندگی اشرافی صاحبان قدرت آنها را از مردم جدا می کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه ما در دنیایی زندگی می کنیم که دزدان بین المللی اموال مردم را غارت می کنند اما دم از امانتداری می زنند گفت: اینها به دنیا هشدار می دهند که مراقب باشید اموالتان به غارت نرود، رهبری می فرمایند آمریکا می خواهد همه چیز را بگیرد و هیچ چیزی ندهد، وزیر خارجه انگلیس با کارنامه سیاه حقوق بشری خود را ارتقا دهنده حقوق بشر در جهان قلمداد می کند این بی شرمی و بی حیایی است.

وی گفت: وزیر خارجه عربستان ایران را حامی اصلی تروریست در جهان می خواند در حالی که کشورش در یمن سیل خون راه انداخته و کودک کشی کار روزانه اوست قرآن می خواند اما خبری از عمل به قرآن نیست.

موحدی کرمانی تصریح کرد: جواب این همه خون هایی که در یمن ریخته می شود را چگونه می دهند، ما اگر عملی انجام می دهیم حمایت از مظلومان است، قرآن هم می فرماید از مظلوم حمایت کنید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: آقای عادل الجییر می گوید ایران هدفش نابودی عربستان است غافل از اینکه این خود شما هستید که با ظلمی که روا می کنید کشورتان را نابود می کنید. نصیحت می کنم این آقایان را که دست از ظلم بردارید والا با ظلم خودتان نابود می شوید.

وی ادامه داد: البته این منحصر به عربستان نیست، مجامع بین المللی با سکوت در مواردی مانند یمن و میانمار اعتبار خود را از دست دادند.

موحدی کرمانی گفت: ما باید به اعتلای کشورمان بیندیشیم، ایرانی که در زمان طاغوت ذلیل بود امروز به قدرت منطقه تبدیل شده است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مراسم چهارشنبه سوری گفت: چهارشنبه آخر سال گذشت و بسیاری دست و پا و چشم آسیب دید اما نمی دانم تا کی باید شاهد این صحنه های دلخراش باشیم، دنیا درباره ما چه قضاوتی می کند از طرفی ما را ملتی رشید می داند که تمام نقشه های دشمن را نقش بر آب کردیم و بینی دشمن را به خاک مالیدیم اما به یه باره دنیا صحنه چهارشنبه سوری را می بیند و در رشد ما شک می کند. انتظار دارم مسئولین برای ریشه کن کردن این حرکت جاهلانه کاری بکنند.

وی با اشاره به فرهنگ دینی عنوان کرد: استفاده غلط از فضای مجازی موجب شده اعضای خانواده از یکدیگر جدا شده، زندگی زناشویی متزلزل شود و آمار طلاق افزایش یابد و از همه بدتر عمود دین آسیب ببیند. باید فضای مجازی را پر از بصیرت سیاسی و اخلاقی و علمی نمود.

موحدی کرمانی تصریح کرد: باید هشدار های جدی به جوانان درباره مسئله متزلزل شدن بنیان اخلاق و خانواده داد.

وی با اشاره به نزدیکی به برگزاری انتخابات گفت: روز انتخابات روز ادای امانت الهی و سرنوشت سازی برای چهار سال است. باید بهترین و شایسته ترین را انتخاب کنیم . غفلت از این امر بزرگ مجازات سختی در آخرت دارد.

موحدی کرمانی گفت: باید معیارهای اصلح را شناخت و به آن رای داد و دیگران را هم درباره این معیارها آگاه کرد.